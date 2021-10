Nach Abpfiff eines Fußballspiels in Haueneberstein: Schiedsrichter wird bedroht

Ungewöhnlicher Einsatz für die Polizei: Nach einem Fußballspiel wurde in Haueneberstein offenbar der Sportsgeist über Bord geworfen.

Ein aufgebrachter Fußballer und ein Zuschauer haben am Sonntagnachmittag am Rande des Fußballspiels zwischen dem FV Haueneberstein und den Kickers Baden-Baden einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei bekannt gibt, waren zwei Streifen des Polizeireviers Baden-Baden in Haueneberstein vor Ort, um die erhitzten Gemüter zu beruhigen. Gegen 17 Uhr bedrohten nach Abpfiff der Partie der Spieler und ein Zuschauer den Schiedsrichter sowie einen Heim-Zuschauer.

Genauere Hintergründe sind derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Bedrohung eingeleitet.