Nach massiven Stromausfall: Anfälliger Muffentyp in Baden-Baden noch 170 Mal im Einsatz

Die Stadtwerke Baden-Baden ziehen eine Änderung beim Betrieb des Stromnetzes in Betracht. Hintergrund ist ein Stromausfall vom 10. August, der in den beiden darauffolgenden Tagen zu weiteren neun Folgefehlern, so genannten Erdschlüssen, führte und damit unter dem Strich ein seit Jahren nicht mehr gekanntes Ausmaß annahm.

SPD-Gemeinderat Kurt Hochstuhl stellte bei der Analyse des Vorfalls im Betriebsausschuss des kommunalen Energieversorgers den bildhaften Vergleich mit einem „tausendjährigen Hochwasser“ an. Davon wird gesprochen, wenn ein Gewässer auf einen Rekordpegel steigt, der im statistischen Durchschnitt nur alle 1.000 Jahre erreicht wird. Ausgangspunkt für den massiven Stromausfall in der Stadt war ein überhitzter Transformator.

Folgefehler spitzten die Lage zu

Ein Erdschluss im 20kv-Netz der Stadtwerke „kann schon mal zu einem richtig schönen Lichtblitz führen oder zu einem Knall“, betonte Stadtwerkechef Helmut Oehler. In so genannten gelöschten Netz des kommunalen Energieversorgers führt ein Kurzschluss nicht direkt zum Abschalten des Stromnetzes. Vielmehr könne parallel die Fehlersuche beginnen. Auf den Vorfall am Abend des 10. August folgten jedoch neun Folgefehler - mit der bekannten Konsequenz. Oehler warb um Verständnis: „Da kann es schon sein, dass mal ein ganzer Ortsteil abgeschaltet werden muss.“