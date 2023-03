Am Landgericht Baden-Baden hat die Hauptverhandlung gegen einen 27-Jährigen begonnen. Der Mann wird beschuldigt, am 5. September des vergangenen Jahres im Asylbewerberwohnheim in der Westlichen Industriestraße mehrere Sicherheitskräfte mit einem Messer attackiert zu haben.

Die Anklage der Staatsanwaltschaft lautet auf versuchten Mord, versuchten Totschlag sowie Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Mit einem Messer mit 20 Zentimeter langer Klinge Stichbewegungen gemacht

Ermittlungen hätten demnach ergeben, dass der Angeklagte gegen 20 Uhr ein Messer mit einer 20 Zentimeter langen Klinge in ein Tuch gewickelt und in seinem Hosenbund am Rücken versteckt hat. Dann soll er sich dem Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens genähert, das Messer gezogen und immer wieder Stichbewegungen in die Richtung des Mannes gemacht haben.

Als zwei Frauen dies sahen, forderten sie den Angreifer auf, damit aufzuhören. Der soll daraufhin allerdings auch sie bedroht haben. Kurze Zeit später sollen dann zwei Kollegen des Sicherheitsmannes an den Tatort gekommen und Pfefferspray gegen den Angeklagten eingesetzt haben.

Der warf dann angeblich das Messer in ihre Richtung, ohne dass dabei aber jemand verletzt wurde. Bei dem anschließenden Gerangel konnten die Männer den Angreifer dann offensichtlich überwältigen. Der Beschuldigte soll dabei jedoch einen Mann verletzt haben, als dieser ihm eine Kette vom Hals riss.

Angeklagter hatte in Eritrea als Schäfer gearbeitet

Auf die Frage von Richter Stephan Schmid, ob er einen Beruf erlernt hat, ließ der Angeklagte durch seinen Dolmetscher wissen, dass er in seiner Heimat Eritrea als Schäfer gearbeitet hat.

Ich habe schon mehrfach erzählt, was mir in Deutschland passiert ist, aber das hat mir ja niemand geglaubt Angeklagter

In Deutschland hätte er sehr gerne eine Ausbildung absolviert, das habe allerdings nicht geklappt.

Weitere Angaben wollte er nicht machen: „Ich habe schon mehrfach erzählt, was mir in Deutschland passiert ist, aber das hat mir ja niemand geglaubt“. Damit war der erste Verhandlungstag beendet. Die Hauptverhandlung wird am 14. März fortgesetzt.