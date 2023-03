Vergangenheit des Nationalsozialismus

Nach NS-Flucht in die USA: Angehörige reisen zu Stolperstein-Verlegung nach Baden-Baden

Am 17. März werden in Baden-Baden für 15 Verfolgte des NS-Regimes Stolpersteine verlegt. Evelyne Neimand ist die Tochter des 1941 geflohenen Ehepaars Schwarz. Für ihre Familie will sie den Tag in Baden-Baden miterleben.