Im Gebälk des Museums LA8 in Baden-Baden hat es heftig geknistert. Museumsdirektor Matthias Winzen und sein dreiköpfiges Leitungsteam haben ihre Tätigkeit völlig überraschend zum 31. Juli eingestellt.

Als Grund für ihre Entscheidung nennen sie „fehlende Planungssicherheit“. Der Geldgeber des Museums, die Grenke-Stiftung, plane für das Frühjahr 2022 keine Ausstellung mehr.

In der Bäderstadt wurde deshalb am Montag bereits über das Aus für das 2009 eröffnete Museum für Kunst und Technik des 19. Jahrhunderts an der Museumsmeile an der weltberühmten Lichtentaler Allee spekuliert. Das Haus, das derzeit die Ausstellung „Schön und gefährlich - Die hohe See im 19. Jahrhundert“ zeigt, war am Montag tatsächlich geschlossen, allerdings nur wegen des üblichen Ruhetags zum Wochenbeginn.