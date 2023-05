Nach Überfall in Baden-Baden: Verdächtige identifiziert

Die französische Polizei hat am Donnerstag in Paris einen 51-Jährigen festgenommen. Er soll an einem Überfall in Baden-Baden beteiligt gewesen sein.

Drei Männer sollen im Januar in der Baden-Badener Uhren im Wert von mehreren Zehntausend Euro geklaut haben. Wie die Polizei mitteilte, sind die Verdächtigen inzwischen identifiziert.

Die Täter hatten in einer Tiefgarage in der Vincentisstraße einen 78-jährigen Schmuckhändler überfallen. Während einer der Kriminellen laut Polizeiangaben das Opfer ablenkte, schnappten sich seine Komplizen eine Reisetasche aus dem Auto des 78-Jährigen. Darin befanden sich insgesamt zwölf Schweizer Armbanduhren, allesamt Unikate, im Wert von rund 40.000 Euro.

Nach intensiven Ermittlungen gelang es, drei Verdächtige im Alter von 42 bis 51 Jahren auszumachen. Die Behörden seien ihnen unter anderem durch die Auswertung von Videomaterial auf die Spur gekommen, hieß es in der Pressemitteilung.

Spur führt ins Ausland

Eine Theorie lautete, dass die Täter aus dem Ausland eingereist sein könnten. Nach der Tat sollen sie Deutschland demnach wieder verlassen haben. Die Staatsanwaltschaft Baden-Baden erwirkte deshalb beim zuständigen Amtsgericht europäische Haftbefehle.

Französischen Einsatzkräften gelang es am Donnerstag, einen der Verdächtigen am Flughafen Charles de Gaulle in Paris festzunehmen. Der 51-Jährige befindet sich derzeit in einem französischen Gefängnis. Ein Auslieferungsantrag an die deutschen Behörden läuft über die Staatsanwaltschaft Baden-Baden. Währenddessen gehen die Fahndungen nach den Mittätern weiter.