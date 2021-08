Nach Verkehrsunfall in Baden-Baden geflüchtet

Nach einem Auffahrunfall am Mittwochabend in der Schwarzwaldstraße hat sich ein Unbekannter unerlaubt von Unfall entfernt.

Bei einem Auffahrunfall am Mittwochabend in der Schwarzwaldstraße hat ein Beteiligter Fahrerflucht begangen. Ersten Erkenntnissen zufolge habe der Unbekannte ohne ersichtlichen Grund stark abgebremst, so das Polizeipräsidium Offenburg.

Nachdem eine 24-jährige Seatfahrerin gegen 18.30 Uhr wenige Meter vor Erreichen der Kreuzung mit der Bauernfeldstraße dem vorausfahrenden Volkswagen aufgefahren war, entfernte sich der Unbekannte mit seinem blauen Kleinwagen von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Wer Hinweise zu dem Unfallgeschehen, dem flüchtigen Fahrzeugführer oder dem Verursacherfahrzeug machen kann, wird gebeten sich mit den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Baden-Baden unter der Telefonnummer (0 72 21) 68 00 in Verbindung zu setzten.