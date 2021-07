Nach Zwangspause endlich wieder Oldtimer-Meeting in Baden-Baden

Das Oldtimer-Meeting ist nach einem Jahr Corona-Abstinenz wieder im Herzen der Kurstadt zuhause. Gut 300 Oldtimer präsentieren sich zwischen dem 16. Und 18. Juli im Kurgarten und vor dem Kurhaus. Wie es gute Tradition ist, werden die Fahrzeuge und ihre Eigentümer auch fachlich bewertet. Am Ende gibt es in zahlreichen Kategorien Pokale für die besten Fahrzeuge. Auch in diesem Jahr gibt es am Samstag und Sonntag die Interviewrunden, mit Experten und Kennern der Szene.

Neu ist: 2021 werden die Badischen Neuesten Nachrichten und das Badische Tagblatt die Interviewrunden gemeinsam ausrichten. Das BT wird am Samstag mit den Themenrunden den Auftakt machen, am Sonntag werden die Moderatoren der Badischen Neuesten Nachrichten das Mikro umherreichen. Für die hygienische Sicherheit gilt auf dem Gelände die Abstandsregel von 1,5 Meter. Die Ein- und Auslässe zum Areal sind mit Lichtschranken versehen, so dass niemals mehr als die maximal zugelassene Personenanzahl unterwegs ist.

Diese Unternehmen bieten tolle Angebote rund um das Oldtimer-Meeting:

Automobilclub von Deutschland e.V.

Baden-Baden Innenstadt e.V.

Carasana

Hotel Dollenberg

Ingenieurbüro Steiner

Kienle Automobiltechnik GmbH

Leicht Juweliere GmbH & Co. KG

Branchenschwerpunkt: Juwelier

Webseite: www.juwelier-leicht.de

Adresse: Sophienstraße 4a, 76530 Baden-Baden

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 10:00 – 19:00 Uhr, Sa. 10:00 – 17:00 Uhr

Telefon: +49 (7221) 278511

Mailadresse: baden-baden@juwelier-leicht.de

Möbelmarkt Gaggenau

Motoallround

Oldtimer-Ausfahrten

Wagener GmbH