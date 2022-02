Computergesteuerte Ansage

„Nächster Halt Ypsilonburg“: Woher kommt die Stimme im Bus in Baden-Baden?

Das kleine Männchen sitzt heute im Fahrkartendrucker. Es wird nie heiser, es verplappert sich nicht und es klingt idealerweise freundlich-weiblich. Was man auch erwarten darf bei einer digitalen Ansage, wie sie seit über vier Jahren Standard in den Bussen in Baden-Baden ist.