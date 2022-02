Die Vereinigung der Badisch-Pfälzischen Karnevalsvereine in Speyer will der Eskalation in der Ukraine zum Trotz vorerst an Fastnachtsveranstaltungen festhalten. Das sagte Walter Egersdörfer, Schatzmeister des zweitgrößten Regionalverbands im Bund Deutscher Karneval, am Donnerstag (Stand 12 Uhr) auf BNN-Anfrage. Aufgrund der Corona-Beschränkungen hätten die Mitgliedsvereine ohnehin nur ein sehr abgespecktes Programm geplant. Eine Absage wie zu Beginn des Zweiten Golfkriegs sei keine Option. Gleichwohl verurteilt der Verband den russischen Einmarsch in der Ukraine: „Das bedauern wir sehr“, sagte Egersdörfer. Deshalb wolle man die Lage in der Ukraine und die möglichen Auswirkungen auf die Fastnachtsveranstaltungen genau beobachten und bei der Präsidiumssitzung in der kommenden Woche zum Thema machen. Die Vereinigung der Badisch-Pfälzischen Karnevalsvereine vertritt knapp 400 Karnevalvereine, Gesellschaften, Gilden, Zünfte und Corps in der Pfalz und in Mittel- und Nordbaden.

So berichtet unsere Redaktion über Fastnacht in der Region

Die Aktivitäten der Narren in der Region stehen auf einen Schlag unter neuen Vorzeichen, seit der Konflikt in der Ukraine eskaliert ist. Derzeit ist noch nicht absehbar, ob und in welcher Form die geplanten Feiern der kommenden Tage stattfinden werden. Wir haben in unserer Redaktion diskutiert, wie wir in dieser Situation weiter über die Fastnacht in der Region berichten: Wir werden den Fasching weiter begleiten, um das gesamte Leben in der Region abzubilden, jedoch mit der gegebenen Zurückhaltung.