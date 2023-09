Nassr Eddine Bentaleb vom SC Baden-Baden auf Rekordjagd

Wie torgefährlich Nassr Eddine Bentaleb, der demnächst seinen 27. Geburtstag feiert, ist, wurde ansatzweise schon in der Spielzeit 2021/2022 deutlich. Damals erzielte er in lediglich zwölf B5-Spielen 22 Treffer für den SC Baden-Baden. In der vergangenen Runde standen letztlich 34-B2-Tore für den SC in seiner Statistik – und Platz sechs in der Torjägerliste des ABB/BT. Nun hat sich der gebürtige Marokkaner an die Spitze der Goalgetter im Fußballbezirk Baden-Baden gesetzt. Zum Abschluss einer Englischen Woche in der Kreisliga B2 schnürte Nassr Eddine Bentaleb am vergangenen Samstag, beim 4:1-Sieg des Sportclubs gegen die SG Lauf/Obersasbach, seinen schon dritten Dreierpack in dieser Saison.

Treffer in jedem Spiel erzielt

Am Mittwoch zuvor, beim 8:1-Erfolg in Haueneberstein, gingen vier der acht Baden-Badener Tore auf sein Konto. Bisher hat er an jedem der acht Spieltage getroffen – zweimal „nur“ einfach, ansonsten doppelt oder mehrfach. Somit war er für knapp die Hälfte aller SC-Tore (39) verantwortlich. „Und ehrlich“, sagt Spielertrainer Thorsten Kratzmann, „er hätte durchaus fünf oder zehn Tore mehr machen können – allein mit den hundertprozentigen Chancen, die er noch hatte.“

Nassr Eddine Bentaleb trägt bei den Kurstädtern die Rückennummer 10 und spielt in der Baden-Badener Grundordnung (4-2-3-1) auch „auf der 10“, sagt sein Spielertrainer. „Er ist schnell, extrem dynamisch, technisch gut, sehr kopfballstark – mit einem super Timing. Er ist einfach schwer zu greifen“, weiß Kratzmann aus eigener Erfahrung, „wenn ich im Training mal gegen ihn spiele.“

Natürlich gab es schon Interesse von höherklassigen Vereinen. Beim Landesligisten VfB Bühl und Verbandsligisten SV 08 Kuppenheim hat Nassr Eddine Bentaleb Probetrainings absolviert. „In dieser Saison spielt er aber auf jeden Fall noch bei uns“, sagt SC-Vorstand Thomas Volz und schließt auch einen Wechsel im Winter aus. „Wir wollen ja aufsteigen.“ Was dann im nächsten Sommer passiere, „wird man sehen.“

Wenn Nassr Eddine Bentaleb gesund und von Verletzungen verschont bleibt, kann er den Allzeit-Saison-Rekord zumindest ins Auge fassen. Thomas Volz weiß aber auch: „Er wird natürlich mit allen fairen und unfairen Mitteln bearbeitet – und nicht jeder Schiedsrichter schützt ihn.“ Die bisherige Bestmarke hält Isa Hacalar, er traf in der Saison 2009/2010 insgesamt 57-mal für den TC Fatihspor Baden-Baden.