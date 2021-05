25 Jahre Pural

Bio-Boom in der Corona-Pandemie beschert Baden-Badener Unternehmen Umsatzplus

Am 13. Juni 1996 erfolgte der Eintrag ins Handelsregister. In diesem Jahr feiert die Pural Vertriebs GmbH ihren 25. Geburtstag. Das Baden-Badener Unternehmen beliefert Hof-, Bio- und Naturkostläden in ganz Deutschland und profitiert vom anhaltenden Bio-Boom in Pandemiezeiten.