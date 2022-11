Über die neue Buslinie X 44 freut sich nicht jeder. ÖPNV-Nutzer aus Ebersteinburg fühlen sich seit der Betriebsaufnahme der Linie von Bad Herrenalb bis nach Bühl vom ÖPNV abgehängt.

Im Ortschaftsrat Ebersteinburg wurde am Montag mit Stefan Güldner, Betriebsleitung Verkehrsbetriebe Stadtwerke Baden-Baden über Sinn und Unsinn der Linienführung intensiv diskutiert.

Busfahrzeiten schlecht auf Schulunterricht abgestimmt

Insbesondere Eltern, deren Kinder das Schulzentrum Dachgrub in Bad Rotenfels besuchen, sind nicht sehr glücklich über die aktuellen Beförderungsmöglichkeiten. Zumal am Bahnhof Gaggenau für diese ein Umstieg erforderlich wird. Kinder der fünften Klasse Realschule überfordere dies, war zu hören.

Auch die Taktzeiten seien schlecht auf den Unterricht abgestimmt. Ebenso seien Busse an der Wolfschlucht schon durchgefahren, ohne die Schüler mitzunehmen. Zudem wäre eine Verlegung der X 44 Haltestelle in den Ort wünschenswert.

Auf den Prüfstand kam an diesem Abend auch die Busverbindungen in den Abendstunden. Lange Wartezeiten entstünden, wenn der Bus oder das Sammeltaxi zu einer ganz bestimmten Uhrzeit nicht erreicht werde. Um dieses zu umgehen, müsste ein Theaterbesuch in Baden-Baden um 15 Minuten kürzer ausfallen, meinte Stadträtin Ute Förderer-Heers (Grüne). Als unzumutbar besonders für ältere Menschen wird der Weg von der Haltestelle Wolfschlucht hoch in das Dorf beschrieben.

Ebersteinburg wurde nicht abgehängt, sondern umgehängt vom 214er auf den 244er. Stefan Güldner, Betriebsleitung Verkehrsbetriebe Stadtwerke Baden-Baden

Gülden sagte: „Ebersteinburg wurde nicht abgehängt, sondern umgehängt vom 214er auf den 244er.“ Manches wurde jedoch schlecht kommuniziert, was vielleicht daran gelegen haben mag, dass zwischen der Vorstellung der neuen Regiobuslinie im Ortschaftsrat und deren Betriebsaufnahme am 6. März dieses Jahres zu viel Zeit verstrichen sei.

Linien X44 und 214 halten nur noch an der Wolfsschlucht

Mit dem 244er habe der Ort eine Buslinie, die das Dorf und die Haltestelle „Kapelle“ direkt anfahre. Dafür hält der 214er ebenso wie der X 44 nur noch an der Wolfschlucht. Der Vertreter der Stadtwerke betonte ferner, dass es sich bei der Regiobuslinie X 44 um einen Schnellbus handele. Zwangspunkte im Rahmen aller Planungen sei immer die Bahnanbindung. „Ebenso hänge vieles an der Finanzierung“, so Güldner.

Für eine möglichst reibungslose Beförderung der Kinder setzte sich Ortschaftsrätin Katja Frank (Grüne) ein. Sie regte eine nochmalige Überprüfung der Beförderungsmöglichkeiten für Schulkinder an.

Der Vertreter der Stadtwerke machte hingegen wenig Hoffnung auf einen zusätzlichen Busumlauf. Gülden versprach aber eine klarere und transparentere Kommunikation. Zudem seien Verbesserungen nur im Zusammenspiel mit dem Landkreis Rastatt zu erreichen.

Ebenfalls hofft Güldner auf mehr Flexibilität, wenn beide Tunnel in Rastatt fertiggestellt sind und mehr Platz für die Regionalbahnen bleibe. Der ÖPNV ist für das Erreichen der formulierten Klimaziele bis 2030 auszubauen und das Geld dafür bereitzustellen laute eine abschließende Feststellung aus den Reihen der Beschwerdeführer heraus.