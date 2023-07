Neue Parkplätze für Geroldsauer Mühle in Baden-Baden

An so manchen Tagen sorgte in der Vergangenheit automobiles Blech für erhebliche Parkplatznot am Gasthaus und Naturparkmarkt „Geroldsauer Mühle“. Daher wurde dort das Parkareal kürzlich um weitere 53 Stellplätze erweitert. Dazu hatte die Stadt die Genehmigung erteilt, obwohl die nötigen formalen planungsrechtlichen Voraussetzungen noch nicht vorlagen. Dies stieß in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses nicht nur auf Zustimmung.

Die im Bebauungsplan aus dem Jahr 2014 für die „Geroldsauer Mühle“ festgelegten Parkplätze reichen heute nicht mehr aus. So heißt es in der Begründung für die jetzt nötige Änderung der Bebauungsplanung. Dabei betont die Stadtverwaltung, dass sich die „Mühle“ zu einem überregionalen Anlaufpunkt entwickelt habe und sich als Eingangstor zum Nationalpark Schwarzwald großer Beliebtheit erfreue. Sie trage zur Aufwertung der Kurstadt und ihrer touristischen Attraktivität bei.

Doch die zu geringe Zahl an Stellplätzen gefährde die Verkehrssicherheit und habe zu Parkdruck in angrenzenden Siedlungsgebieten geführt. Verwiesen wird auch auf „wildes Parken“ an der Geroldsauer Straße. Die Stadt sieht hier nun ein „besonderes öffentliches Interesse“, aus Sicherheitsgründen und zur Entlastung der Anwohner das Stellplatzangebot zu vergrößern.

Aus diesem Grund wurden dem Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung Beschlussvorlagen zur Änderung des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans sowie zum Abschluss eines Durchführungsvertrags mit der Geroldsauer Mühle KG vorgelegt, um die rechtlichen Rahmenbedingungen zu schaffen. Dabei informierte Bürgermeister Alexander Uhlig das Gremium allerdings darüber, dass die 53 Parkplätze (vier davon mit E-Ladestationen) bereits auf dem Areal südlich der Bushaltebucht angelegt worden sind.

Neue Parkplätze kamen rechtzeitig zur Rhododendronblüte in Baden-Baden

Er habe das persönlich genehmigt, unterstrich Uhlig. Man habe diese Parkplätze rechtzeitig zur Rhododendronblüte an den Geroldsauer Wasserfällen zur Verfügung stellen wollen, während der es in der Vergangenheit oft zu einem Ansturm und allerlei Park-Chaos in Geroldsau gekommen ist. Dies sei rechtlich kein Problem gewesen, da die Stadt bezüglich der Schaffung der 53 Parkplätze an der „Geroldsauer Mühle“ bereits alle Fragen abgeklärt habe und nur noch einige Formalien erledigt werden müssten.

Dieses Vorgehen löste bei Stadtrat Werner Schmoll (SPD) größten Ärger aus. Er fragte: „War es denn die Rhododendronblüte wert, dass der Gemeinderat umgangen und missachtet wird?“ Wie könne man da eine Genehmigung erteilen, ohne dass die Beschlüsse der gemeinderätlichen Gremien vorliegen. Auch aus ökologischen Gründen sei er gegen die Schaffung der zusätzlichen Parkplätze durch die Geroldsauer Mühle KG.

Uhlig hielt ihm entgegen: „Sprechen Sie doch einmal mit den Geroldsauern, deren Einfahrten zugeparkt werden und bei denen Menschen durch die Gärten laufen.“ Man habe beim Bau der zusätzlichen Parkplätze an der „Mühle“ zwar nicht ganz die formelle Reihenfolge eingehalten, doch manchmal sei es besser, pragmatisch zu handeln.

Ansonsten gab es aber im Bauausschuss keine Proteste gegen die vorzeitige Genehmigung der Parkplätze. Mehrfach wurde bei den Wortmeldungen auf den Erfolg und die Bedeutung der „Geroldsauer Mühe“ verwiesen. Schließlich wurden die erforderlichen formalen Beschlüsse jeweils mit großer Mehrheit gefasst.

In ihrer Begründung für die Bebauungsplanänderung verweist die Stadtverwaltung auch auf eine Notlösung, wenn es immer noch zu Park-Engpässen kommen sollte: Als ergänzendes Angebot bestehe im Rahmen einer pachtvertraglichen Regelung die Möglichkeit für Besucher der „Mühle“, in den Abendstunden sowie am Wochenende die nicht weit davon entfernt gelegenen Parkplätze des städtischen Forstamtes nutzen zu können.