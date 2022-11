Längst ist er zur kleinen Tradition geworden, der Sandweierer Kalender, der mittlerweile nicht nur eine Menge örtlicher Historie in Bilder aufleben lässt. Vielmehr gibt es noch den ein oder anderen Gimmick, der den Momentaufnahmen per QR-Code Leben einhaucht und somit noch einmal miterleben lässt, wie etwa TVS-Legende Adam Bornhäuser mit dem Barren verschmilzt.

„Es lebe der Sport“ heißt das Motto für 2023, erzählt der Vorsitzende des Heimatvereins, Florian Gantner von den vielen Abenden, die er vornehmlich gemeinsam mit Theo Müller verbracht hat, um das Jahreswerk auf den Weg zu bringen.

Müller, der sich leidenschaftlich der Sandweierer Heimatkunde verschrieben hat, dabei auch schon diverse Bücher publiziert hat, ist immer und überall auf Spurensuche. So fiel ihm eines Tages – mehr oder minder per Zufall – ein Fotoalbum in die Hand, eines im dem Roland Schäfer fein säuberlich sportliche Highlight dokumentiert hatte. „Damit war im Grunde schon klar, dass wir aus diesem Schatz etwas machen werden.“

Nachdem rund 10.000 Archivfotos gesichtet wurden, waren Gantner beeindruckt „Es sind ganz schön viele sportliche Aktivitäten, die es in Sandweier gibt und gab.“ So richtig auf der Zunge zergehen lassen kann man sich die Eindrücke auch in bewegten Bildern, die Pascal Gantner digital aufbereitet hat.

2024 sollen die alten Gewerke im Sandweierer Kalender gewürdigt werden

„Mein Onkel Oswald Müller war ein passionierter Filmer“, erzählt Neffe Theo von den vielen Super 8-Aufnahmen, welche der Regierungsoberinspektor angefertigt hat. Wer sich mit dem Kalenderlink also hinein vertieft in die örtliche Szene, der erfährt etwa, wie es in der Rheintalhalle ausschaut, wenn über 1.000 Zuschauer die Tribüne fluten, dreht das Rad der Zeit zurück und wird Zeuge, wie in Sandweier einst das „Spiel ohne Grenzen“ gepflegt wurde.

Unter Beteiligung von Kulissenbauern aus dem SWR und dem unerschöpflichen Spaß, den Jürgen Schneider einfließen ließ, wurde vereinsweise gegeneinander angetreten. Die KNG als nichtörtlicher Verein fungierte als Schiri.

Aber auch die TC-Abteilung und ihr Bändlesturnier, die erfolgreichen Kicker des Jahrgangs 1946, selbst die Schalmeienbläser des Radfahrvereins Immergrün kommen hier nochmals zu ihrem Recht. Irgendwann brachen die Radler weg und die Schalmeienbläser wurden zur GroKaGe, erfährt der Interessierte und bekommt zum Beweis die einstige Vereinsstandarte geliefert. „Sie ist zusammen mit einer Trommel von damals im Heimatmuseum zu sehen“, lädt Florian Gantner ein auf Spurensuche zu gehen.

„Wir werden auch weiter dranbleiben“, kündigt Theo Müller schon jetzt an, dass 2024 die alten Gewerke gewürdigt werden sollen. „Personen, wie der letzte Sandbauer, werden dabei sein.“ Wer Lust bekommt im eigenen Familienalbum zu stöbern und dabei fündig wird, der ist Theo Müller willkommen.

Info: Der Kalender ist zum Preis von 19 Euro ab sofort im Heimatmuseum, bei Theo Müller, Florian Gantner sowie in der örtlichen Apotheke erhältlich.