Mit Haltestellen in der City und Parkplätzen am Stadtrand

Das Problem ist derzeit eigentlich keines: In Zeiten des Lockdowns wegen der Corona-Pandemie rollen keine Reisebusse in die Bäderstadt. Doch es wird eine Nach-Corona-Zeit geben, und Baden-Baden dann wieder Ziel vieler Gäste sein.

In der Vergangenheit funktionierte die Abwicklung des Reisebusverkehrs nicht immer reibungslos. Vor allem am Ludwig-Wilhelm-Platz bei der Evangelischen Stadtkirche nahe dem Augustaplatz lösten die tonnenschweren parkenden Vehikel zum Teil heftige Bürgerkritik aus. Mit einem Konzept für Parkplätze und Haltestellen für Reisebusse soll das Aufkommen in der City künftig reduziert und besser gesteuert werden.

Gebührenpflichtiger Busparkplatz in der Eisenbahnstraße

Ohne Genehmigung dürfen Reisebusse bis zur Bushaltestelle Caracalla Therme fahren. Ein gebührenpflichtiger Busparkplatz ist zudem in der Eisenbahnstraße beim Verfassungsplatz ausgewiesen. Von dort sind es für Fahrgäste etwa eineinhalb Kilometer und gut 20 Minuten Fußmarsch zum Leopoldsplatz im Herzen der City.

Bei vielen Tagesgästen stößt das nicht auf Begeisterung. Sie wollen kurze Wege. Fußfaule können allerdings den Linienbus in die Innenstadt nutzen. Die ist dagegen für Reisebusse gesperrt. Das beschloss der Gemeinderat bereits im Jahr 1990. Doch keine Regel ohne Ausnahme. Die wurde im Jahr 2012 eingeräumt.

Laufende Motoren sind ein Ärgernis

Mit einer Sondergenehmigung, die zehn Tage im Voraus bei der Stadtverwaltung beantragt werden muss, dürfen die über zehn Meter langen Vehikel bis zum Festspielhaus und bis zum Ludwig-Wilhelm-Platz in der City rollen und dort Fahrgäste aussteigen lassen. Oft geschieht das bei laufendem Motor, und so mancher Bus steht länger als die erlaubten zehn Minuten – ein Ärgernis.

Jährlich werden rund 1.600 Sondergenehmigungen erteilt

Die Möglichkeit der Sondergenehmigung wird rege genutzt. Wurden für das Jahr 2017 noch 969 Einfahrten von der zuständigen Stelle im Rathaus genehmigt, waren es 2018 schon fast doppelt so viele: 1.608. Im Jahr 2019 lag die Zahl mit 1.587 ähnlich hoch. 647 dieser Sondergenehmigungen fielen auf die Baden-Baden-Tourismus GmbH, hauptsächlich für Stadtführungen, heißt es aus dem Rathaus.

Die restlichen 940 Genehmigungen verteilen sich auf das Museum Frieder Burda, Casino, Theater (hauptsächlich Kinder- und Schülergruppen), Gruppen von Menschen, die in der Mobilität eingeschränkt sind und Gruppen mit einer Reservierung in einem Restaurant. Tatsächlich dürften aber viel mehr Reisebusse in die Innenstadt gefahren sein: Die Stadtverwaltung räumt „eine Dunkelziffer an nicht angemeldeten Fahrten“ ein.

Reisebusaufkommen nahm bis zum Corona-Ausbruch zu

Insgesamt registrierte die Verwaltung bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie ein erhöhtes Reisebusaufkommen, was unter dem Strich die Attraktivität der Stadt als Touristenziel belegt, aber auch eine weitere Erkenntnis brachte: Die Zahl der Busparkplätze ist nicht ausreichend, deren Lage zum Teil ungünstig, wie es in der Vorlage für die Sitzung des Bau- und Umlegungsausschusses an diesem Donnerstag heißt.

Das neue Konzept, ausgearbeitet vom Fachbereich Planen und Bauen, sieht im Zuge der Neuordnung künftig vier Haltepunkte mit 18 Haltestellen (Festspielhaus: 10, Rotenbachtalstraße: 2, Bertholdplatz: 5, Klosterplatz: 1) sowie drei Parkbereiche mit insgesamt 43 Parkplätzen (Waldseeplatz: 26, Eisenbahnstraße: 9, Leopoldstraße: 8) vor.

An Haltestellen dürfen Touristen nur aussteigen

Haltestellen dienen demnach als kurzfristige Ausstiegsmöglichkeit für Touristen an zentrumsnahen Punkten. Diese Flächen sollen den Reiseunternehmen von der Stadt zugewiesen werden. Danach sollen die Busse auf einem der drei Parkplätze am Rande der Stadt abgestellt werden.

Wesentliche Neuerung: Der oft kritisierte Haltepunkt am Ludwig-Wilhelm-Platz bei der Evangelischen Stadtkirche soll wegfallen. Das Konzept sieht als Alternative einen neuen Reisebus-Stopp in der Nähe des Bonhoeffersaals an der Bertholdstraße vor. Das hat Charme, weil dadurch die Planung der Ludwig-Wilhelm-Straße im Zuge des Sanierungsgebietes Südliche Neustadt ohne Haltestelle für Reisebusse erfolgen könnte. Am Haltepunkt Bertholdstraße soll gegebenenfalls eine WC-Anlage im Bereich des Gausplatzes berücksichtigt werden.

Am Klosterplatz in Lichtental ist die Reisebushaltestelle in der Nachbarschaft des ÖPNV-Bushalts geplant. Die Idee der Stadtplaner: Nach dem Besuch des Klosters könnten Touristen eine Führung durch die Lichtentaler Allee mit Stadtmuseum, Museum Frieder Burda, Kunsthalle, LA8 sowie den Kurbereich mit Casino und Trinkhalle erleben und am Parkplatz Eisenbahnstraße wieder in den Bus einsteigen. Wem der rund drei Kilometer lange Fußweg zu weit sei, der könne sich ein Leihfahrrad nehmen.

Kosten liegen bei rund 465.000 Euro

Sofern die Kommunalpolitiker dem Konzept zustimmen, sind die Kosten für die Umsetzung mit rund 465.000 Euro veranschlagt. Den größten Batzen mit etwa 300.000 Euro verursachen acht geplante Busparkplätze an der Leopoldstraße.