Neustart in der Krise: Brüder eröffnen in Baden-Baden die Bäckerei Fitterer

Die Freude in der Weststadt über die neue Bäckerei ist so groß, dass sich die Kunden bei der Eröffnung die Klinke in die Hand gaben. Sven und Andreas Fitterer versprechen eine große Auswahl.

Der über ein Jahr andauernde Leerstand in der einstigen Bäckerei in der Rheinstraße gegenüber der Sparkasse war vielfach beklagt worden. Grund ist die Schließung einer ganzen Filialkette, die Miete war jedoch weiterhin bezahlt worden.

Nach Auslaufen des Vertrages hatte die Vermieterin von sich aus die beiden Brüder Sven und Andreas Fitterer angesprochen, da sie ihnen bereits in Weißenbach ihre dortige Bäckerei vermietet.

Moderne Filiale in idealer Lage

Es war nur ein relativ kurzes Begutachten der Räumlichkeiten notwendig. Die moderne Filiale in idealer Lage weise eine gute Substanz auf, mit großer Glasfront und einer langen Theke, einem angenehmen Sitzbereich mit kleiner Terrasse im Innenhof, selbst das Kunden-WC sei ansprechend, erklären die Brüder. Da gab es nicht viel zu überlegen, zumal das Gebäude erst zehn Jahre alt ist.

Der Fachkräftemangel trifft die Fitterers, die insgesamt 190 Mitarbeiter in diversen Edeka-Märkten und Bäckereifilialen beschäftigen „mit voller Wucht“. Doch sie gehen mit der Zeit, lernen auch gerne Quereinsteiger ein und beschäftigen bereits Mitarbeiter aus der Ukraine oder Asylanten. „Die Nationalität spielt für uns keine Rolle, solange das Interesse und die Freude an der Arbeit gegeben sind, nehmen wir jeden Interessierten an die Hand und helfen“, sind sich beide einig in ihrer Philosophie.

In einer Zeit, in der viele andere Bäcker aufgeben, ist das Energieproblem natürlich auch für die Brüder ein Thema. „Wir haben ein etwas anderes Konzept als die klassischen Bäcker“, erläutert Sven Fitterer das Prinzip. Während die ein extrem hohes Gasvolumen verbrauchen, läuft ihr Löwenanteil über den Strom.

Regionale Produkte und warme Snacks

„Wir sind klassische Händler und beziehen unsere Produkte nur von besten Lieferanten aus der Region wie etwa der Naturbacktüte aus dem Murgtal oder der Bühler Heimatkuchen“, verdeutlicht Andreas Fitterer. Sie verstehen sich nicht als Mitbewerber regionaler Bäcker, können so aber sehr variabel arbeiten und alles anbieten „was gut schmeckt“. Beide sind immer auf der Suche nach traditionellen Produkten, handgemacht sei ihnen sehr wichtig.

Selbst wenn das Handwerk momentan schwächelt, sind die beiden überzeugt, dass sich Qualität durchsetzen wird. Und wie schlägt sich das auf den Preis nieder? Für hochwertige regionale Produkte zahle der Kunde bei der Bäckerei Fitterer zwischen zehn und zwanzig Cent mehr.

Im Hinblick auf Schule und Gewerbebetriebe wird es unter anderem einen gut bestückten Snackbereich geben. Neben dem Französischen Frühstück ist ein üppiges Marktfrühstück im Angebot, Kunden können sich ihr Essen aber auch selbst zusammenstellen. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Samstag von 7 bis 18 Uhr und sonntags von 8 bis 11 Uhr.