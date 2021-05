Marketing-Kampagne läuft an

Baden-Baden möchte beim Neustart des Reisen in der ersten Startreihe stehen

Pünktlich zur Wiederöffnung von Hotels und Restaurants läuft eine groß angelegte Marketing-Offensive in Baden-Baden an. Was haben sich die Tourismus-Experten ausgedacht, um Gäste an die Oos zu locken?