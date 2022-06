New Pop Festival bringt Sam Ryder und Malik Harris nach Baden-Baden

Von Stars aus dem Eurovision Song Contest bis zum Newcomer-Trio aus der Pfalz reicht das Programm beim SWR3 New Pop Festival in Baden-Baden. Der Ticketverkauf startet ohne Corona-Einschränkungen.

Zwei Namen aus dem Eurovision Song Contest und ein Newcomer-Trio aus der Pfalz gehören zum diesjährigen Programm des SWR3 New Pop Festivals in Baden-Baden.

Dieses soll nach der Absage von 2020 und der eingeschränkten Ausgabe von 2021 nun wieder im bewährten Format stattfinden. „Wir freuen uns riesig, dass wir endlich wieder ein ,richtiges’ New Pop feiern können“, wird SWR3 Programmchef Thomas Jung in einer entsprechenden Mitteilung des Senders zitiert.

Vom 15. bis zum 17. September soll es erneut Konzerte von internationalen Newcomerinnen und Newcomern an den Spielorten Theater, Kurhaus und Festspielhaus geben.

Bewerbungen für Tickets laufen ab sofort

Für Tickets können sich Fans ab sofort auf www.swr3.de bewerben. Bis zum 17. Juli ist das Portal offen, über das Ticketwünsche abgegeben werden können.

Wie bereits bisher gilt: Wenn es mehr Bestellwünsche als Tickets gibt, dann entscheiden die Veranstalter per Los über die Zuteilung. Wer nicht live vor Ort dabei ist, kann die Konzerte aber auch im Livestream verfolgen – ein Angebot, das bei diesem Festival ebenfalls bereits vor Corona existiert hat.

Neben zahlreichen internationalen Acts ist auch eine Band aus der Pfalz am Start: Gleich den Auftakt am Donnerstag gestaltet ein Trio aus Speyer und Schifferstadt mit dem Namen ClockClock, die es mit ihrem Hit „Sorry“ in die Top 10 der deutschen Airplay-Charts geschafft haben.

Neo-Soul steuert die britische Newcomerin Joy Crookes bei. Zudem wird am ersten Festivalabend das „Special“ im Festspielhaus aufgezeichnet. Dessen prominente Gäste werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

ESC-Senkrechtstarter Ryder spielt am Festival-Freitag

Am Freitag ist neben dem Deutsch-Amerikaner Myle mit seinem Ohrwurm „Not Ready“ unter anderem der ESC-Senkrechtstarter Sam Ryder zu erleben. Ryder zählte mit seinem Song „Space Man“ beim jüngsten Eurovision Song Contest zu den musikalischen Favoriten und belegte den zweiten Platz hinter der ukrainischen Formation Kalush Orchestra.

Ebenfalls aus England kommt Lola Young, die wie Adele die renommierte Brit School absolvierte und durch den ehemaligen Manager von Amy Winehouse entdeckt wurde. Der Ire Chris Breheny alias Moncrieff schließlich hat mit Songs wie „Warm“ und „Ruin“ auf sich aufmerksam gemacht.

Auch am Samstag ist der ESC bei New Pop vertreten, und zwar mit dem deutschen Teilnehmer Malik Harris. Der war bereits 2019 beim bislang letzten regulären Festival in Baden-Baden auf der Außenbühne vor dem Kurhaus zu erleben, nun kehrt er für ein „richtiges“ Konzert zurück.

Mit seiner Single „Rockstars“ hatte er beim ESC für Deutschland zwar nur den vorletzten Platz geholt. Wie SWR3 mitteilt, belegte der Song dennoch Platz vier der deutschen Airplay-Charts und Platz eins der deutschen Streaming-Charts.

Außerdem mit dabei sind am Samstag Leony, Ray Dalton, Bow Anderson und Calum Scott.

Kostenfreie Außenbühne kehrt zurück

Erstmals seit 2019 gibt es beim diesjährigen Festival wieder eine Bühne vor dem Kurhaus mit kostenfreiem Rahmenprogramm. Dort präsentieren sich die New-Pop-Acts bei Interviews und Unplugged-Sessions.

Ebenfalls kostenfrei zugänglich sind die beliebten „SWR3 Live Lyrix“, bei denen Schauspieler die Übersetzungen von Songtexten vortragen. Auch soll es wieder Partys in verschiedenen Locations geben.