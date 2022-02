Frühes Berufsleben: Roland Kaiser ist in Stuttgart geboren und in Remseck (Landkreis Ludwigsburg) aufgewachsen. Ins Berufsleben gestartet ist er einst mit einer technischen Ausbildung: Er ist gelernter Maschinenschlosser und war als solcher bei Daimler tätig, bevor er über den zweiten Bildungsweg ein Hochschulstudium anhängte und in Freiburg Sozialarbeit studierte.

Beruflicher Werdegang: Der 56-Jährige ist seit vier Jahren Sozial- und Ordnungsbürgermeister der Stadt Baden-Baden. Nach seinem Studium war er in verschiedenen Einrichtungen tätig, von 2008 an als Dezernent im Kommunalverband für Jugend und Soziales in Baden-Württemberg. Seit 2018 ist er Mitglied der Grünen.