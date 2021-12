Mergen startet Wahlkampf

Baden-Badener OB-Wahlkampf kommt in Fahrt - mehrere Bewerbungen

In drei Monaten wählen die Baden-Badener ihr Stadtoberhaupt – und so langsam kommt der Wahlkampf in Fahrt: Laut Verwaltung ist bereits „mehr als eine Bewerbung“ um das Amt eingegangen.