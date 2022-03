Jeder OB-Kandidat in Baden-Baden präsentiert sich in acht Minuten

Der Wahlkampf für die OB-Wahl in Baden-Baden am Sonntag, 13. März, geht in den Endspurt. Bereits am vergangenen Freitag hatten sich beim gemeinsamen Wahlforum der Badischen Neuesten Nachrichten und des Badischen Tagblatts fünf der acht Kandidaten 90 Minuten lang den Fragen von Sarah Reith und Michael Rudolphi gestellt.

Am Montagabend präsentierten sich alle acht Bewerberinnen und Bewerber bei der offiziellen Vorstellung der Stadt im Bénazet-Saal des Kurhauses.

Acht Minuten Zeit hatte jede Kandidatin und jeder Kandidat, um sich und das Wahlprogramm vorzustellen. Bei der Rede jedes Bewerbers waren die Konkurrenten nicht im Saal anwesend. Die Reihenfolge stand bereits zuvor fest.

Der FBB-Stadtrat Heinrich Liesen hatte die Abfolge in der Sitzung des Gemeindewahlausschusses Mitte Februar ausgelost.

Fragen waren zuvor schriftlich eingereicht

Den Auftakt machte Bettina Morlok (FBB). Dann folgten Rolf Pilarski (FDP), Roland Kaiser (Grüne), Margret Mergen (CDU), Peter Hank (Die Basis), Dietmar Späth (parteilos) und Peter Görtzel (parteilos). Stefan Bäuerle (parteilos) bildete den Abschluss.

Die OB-Bewerber beantworteten zudem Fragen, die die Besucher zuvor schriftlich eingereicht hatten. Diese Zuschriften befanden in einer Lostrommel, aus der Moderatorin Ute Kinn sie zog, um sie an die Kandidaten zu richten.

Für die Antwort war jeweils eine Minute Zeit. Am Ende hatte jeder Bewerber Gelegenheit für ein Schluss-Statement von 90 Sekunden.

Maximal 600 Plätze waren vorgesehen

Nach Auskunft der städtischen Pressestelle hatten sich etwa 500 Besucher angemeldet, um die Vorstellung im Bénazet-Saal mitzuerleben.

Es standen maximal 600 Plätze zur Verfügung, um angesichts der Corona-Lage ein hohes Maß an Sicherheit zu gewährleisten.

Zudem war die Präsentation im Internet live auf der städtischen Homepage zu sehen. Die BNN berichten am Mittwoch ausführlich über die Vorstellung der Kandidaten.