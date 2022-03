OB-Wahl in Baden-Baden: 100 Stimmen für Mergen, sieben für Uhlig

Insgesamt 21 weitere Namen wurden am Sonntag auf den Stimmzetteln der OB-Wahl in Baden-Baden vermerkt. Die abgewählte OB Mergen erhielt immerhin 100 Stimmen.

Es dürfte nur ein schwacher Trost für Oberbürgermeisterin Margret Mergen (CDU) sein, aber 100 Wählerinnen und Wähler haben am Sonntag den Namen der CDU-Politikerin auf die leere Linie des Stimmzettels für die OB-Wahl in Baden-Baden geschrieben.

Mergen hatte ihre Kandidatur nach dem schlechten Abschneiden im ersten Wahlgang zurückgezogen und war bei der Neuwahl am Sonntag gar nicht mehr angetreten.

Sieben Stimmen erhielt Bürgermeister Alexander Uhlig (parteilos), wie Uhlig in seiner Funktion als Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses bei der Sitzung am Dienstag vorgetragen hat.

OB-Wahl Baden-Baden: Wahlausschuss nimmt kleinere Korrekturen vor

19 weitere Male seien Namen aufgeschrieben worden, da aber keiner mehr als fünfmal genannt wurde, „werden diese nicht öffentlich gemacht“, so Uhlig. Damit bleibt unbekannt, ob Kurzzeit-Kandidatin Beate Böhlen (Grüne) ebenfalls Stimmen bekommen hat.

Der Gemeindewahlausschuss stellte am Dienstag das Ergebnis der OB-Wahl formal fest. In zwei Briefwahlbezirken gab es kleinere rechnerische Korrekturen, „ohne Auswirkung auf das Ergebnis“, so Ute Hasel, Leiterin des Fachgebiets Bürgerservice. Zum OB wurde nun ganz offiziell Dietmar Späth (parteilos) gewählt. Der hat laut Uhlig nun eine Woche Zeit, die Annahme des Amts zu erklären.