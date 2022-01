FDP unterstützt Roland Kaiser nicht

OB-Wahl in Baden-Baden: Rolf Pilarski tritt an – Dietmar Späth überlegt noch

Die Bewerberliste für die OB-Wahl am 13. März wächst. Der Baden-Badener FDP-Politiker Rolf Pilarski hat am Mittwoch verkündet, dass er seinen Hut in den Ring werfen wird.