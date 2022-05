Meinung zur Amtseinführung

OB-Wahl in Baden-Baden: Stadträte sollten das Kriegsbeil begraben

Der dienstälteste Stadtrat Klaus Bloedt-Werner (CDU) will dem neuen Oberbürgermeister in Baden-Baden den Amtseid nicht abnehmen. Dabei täten die Kommunalpolitiker gut daran, das Wahlkampf-Kriegsbeil zu begraben. Bei ihrer Arbeit gehe es in erster Linie um das Wohl von Baden-Baden, nicht um die Pflege ihrer Egos, meint unser Autor.