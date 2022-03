Die beliebteste Tätigkeit in der Innenstadt von Baden-Baden am Tag der Entscheidung bei der Oberbürgermeisterwahl? Eis schlecken oder löffeln. Und wie verbringen die vier Bewerber um den Chefsessel im Rathaus den Sonntag?

Strahlender Sonnenschein - da muss man rausgehen: Das taten am Sonntag viele Menschen in Baden-Baden. Eine der beliebtestes Tätigkeiten in der Innenstadt am Tag der Entscheidung bei der Oberbürgermeister-Wahl passte perfekt zum Wetter. Groß und Klein schleckten Eis oder löffelten die kühle Erfrischung aus dem Becher.

Ganz so entspannt dürfte dagegen der Wahl-Sonntag für die Bewerber um das Amt des Oberbürgermeisters nicht gewesen sein. Ihr Adrenalinspiegel, so ist anzunehmen, ist am Nachmittag mit Blick auf das Schließen der Wahl-Lokale um 18 Uhr wohl kräftig angestiegen.

OB-Kandidaten verbringen den Wahlsonntag im Kreise der Familie

Bei Dietmar Späth (parteilos) war am Sonntag - wie vor 14 Tagen - erneut Familientag angesagt. Der Muggensturmer Bürgermeister, der beim ersten Durchgang vor 14 Tagen in Führung lag, und seine Frau Susanne verbrachten den Tag zusammen mit den Söhnen Raphael und David. Die beiden waren aus Köln und Freiburg angereist, um am Abend im Rathaus in Baden-Baden bei der Entscheidung live dabei zu sein.

Baden-Badens Sozial-Bürgermeister Roland Kaiser (Grüne) und seine Frau vertrauten ebenfalls auf das Rezept vor 14 Tagen. Sie machten bei Kaiserwetter wieder einen Ausflug. Sein Kreuzchen hat der Kaiser schon gemacht - wieder per Briefwahl. „Ich bin mir ganz sicher“, quittiert er seine Entscheidung mit einem Lachen. Kurz nach 18 Uhr wird er dann die Auszählung im Rathaus verfolgen.

Bettina Morlok, die einzige Frau im verbliebenen Quartett, ging mit der Familie zunächst in der Pestalozzi-Strasse wählen. Danach war Besuch bei ihren Eltern angesagt. „Ich hatte sie wegen des Wahlkampfes die ganze Woche nicht gesehen“, berichtet Morlok. Sie gehört den Freien Bürgern Baden-Baden an, war aber als unabhängige Kandidatin angetreten.

Peter Hank mit weißer Flagge auf Demo gegen Corona-Maßnahmen

Seine Stimme gab Hank am Sonntagvormittag im Wahllokal „Löwen“ im Stadtteil Lichtental ab. Der Sonntagnachmittag ist für Hank schon seit Wochen stets verplant: Er ist bei der Demo gegen die Corona-Maßnahmen dabei.

Am Sonntag tauchte er am Treffpunkt Augustaplatz mit weißer Flagge auf. Das bedeute aber nicht, dass er bei der Wahl kapituliere, klärt er gegenüber dieser Redaktion auf. Die beiden Seiten der weißen Flagge stünden vielmehr für Frieden sowie Freiheit.

58,18 Prozent für Peter Hank? Die Aufkleber hat der Kandidat der Partei Die Basis auf seinen Wahl-Plakaten selbst angebracht - und damit immerhin Aufmerksamkeit erzeugt. „Das ist die Zahl der Nichtwähler des ersten Wahlgangs“, klärt der ehemalige Leiter der Galerie Fruchthalle in Rastatt auf. Diese Gruppe habe er mit dieser Aktion noch einmal besonders ansprechen wollen.