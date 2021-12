Obduktionsbericht: Mädchen in Baden-Baden ist getötet worden

Das Mädchen, das in dem Baden-Badener Stadtteil Oosscheuern tot aufgefunden wurde, ist laut Obduktionsbericht wohl einer Gewalttat zum Opfer gefallen. Gegen den Tatverdächtigen wurde Haftbefehl erlassen.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten, hätten die bisherigen polizeilichen Erkenntnisse sowie das mittlerweile vorliegende Ergebnis der Obduktion des Leichnams der Sechsjährigen den Verdacht erhärtet, dass das Kind einer Gewalttat zum Opfer fiel.

In diesem Zusammenhang steht weiterhin der 33-jährige Tatverdächtige, bei dem das Kind zu Gast war, im Fokus der Ermittlung . Er wurde bis zum Erlass des Haftbefehls am Dienstagnachmittag in der Klinik behandelt.

Aufgrund seines Gesundheitszustandes war eine Vernehmung zunächst nicht möglich. Allerdings ordnete die Staatsanwaltschaft Baden-Baden eine Blutentnahme an, um Rückschlüsse auf einen möglichen Drogen- oder Alkoholkonsum ziehen zu können.

Haftbefehl wegen Mordverdachts gegen 33-Jährigen aus Baden-Baden

Inzwischen wurde gegen den Beschuldigten Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Mordes, des versuchten Mordes in drei Fällen, der versuchten schweren Brandstiftung und der gefährlichen Körperverletzung erlassen.

Sobald der Mann transportfähig ist, wird er in eine Justizvollzugsanstalt oder in ein Justizvollzugskrankenhaus gebracht, teilten die Ermittlungsbehörden weiter mit.

Das sechsjährige Mädchen war am Sonntagmorgen nach einem Brand in dem Baden-Badener Stadtteil Oosscheuern gefunden worden.