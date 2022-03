Vier Kandidaten sind im Rennen

Bürgermeister-Duell verspricht Spannung bei der OB-Neuwahl in Baden-Baden

Nachdem der erste Anlauf am 13. März keine Entscheidung über den künftigen Oberbürgermeister von Baden-Baden brachte, steht am 27. März eine Neuwahl an. Wie positionieren sich die Bewerber?