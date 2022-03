Wer wird neuer Oberbürgermeister in Baden-Baden? Am Sonntag fällt im zweiten Wahlgang die Entscheidung. Sehen Sie hier die ersten Ergebnisse.

Rund 43.000 Baden-Badener sind an diesem Sonntag, 27. März, erneut aufgerufen, bei der Oberbürgermeisterwahl in Baden-Baden einen Oberbürgermeister oder eine Oberbürgermeisterin zu wählen.

Der erste Wahlgang am 13. März hatte zuvor noch keine Entscheidung gebracht. Aus dem ersten Wahlgang, bei dem acht Bewerber kandidierten, treten noch vier Kandidaten an. Um gewählt zu werden, reicht nun eine einfache Mehrheit aus.

Prinzipiell wären auch neue Kandidaturen möglich gewesen. So kündigte Grünen-Politikerin Beate Böhlen ihre Kandidatur für den zweiten Wahlgang an - zog diese nach Kritik ihrer Partei aber kurz darauf wieder zurück. Amtsinhaberin Margret Mergen (CDU) tritt am Sonntag nicht mehr an. Baden-Baden wird also in jedem Fall einen neuen Oberbürgermeister bekommen.

Dietmar Späth, parteilos, Bürgermeister Muggensturm (39,6 Prozent der Stimmen im ersten Wahlgang)

Roland Kaiser, Grüne, Sozialbürgermeister (24,0 Prozent der Stimmen im ersten Wahlgang)

Bettina Morlok, FBB, Betriebswirtin (5,0 Prozent der Stimmen im ersten Wahlgang)

Peter Hank, Die Basis, Rentner (1,7 Prozent der Stimmen im ersten Wahlgang)

OB-Wahl in Baden-Baden: Ergebnisse im Überblick

Wer liegt bei der OB-Wahl in Baden-Baden in Führung? Hier sehen sie, welcher Kandidat aktuell die Nase vorn hat.

OB-Wahl-Ergebnisse in den Baden-Badener Stadtteilen

Wie ist das Ergebnis der Oberbürgermeisterwahl Baden-Baden in den Stadtteilen Oos/Cité, Balg/Weststadt, Innenstadt, Lichtental/Oberbeuern/Geroldsau, Ebersteinburg, Steinbach, Neuweier, Varnhalt, Haueneberstein und Sandweier? Klicken Sie auf unsere Karte oder nutzen Sie die Stadtteilsuche, um das Ergebnis für Ihren Stadtteil aufzurufen.

