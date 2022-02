Die Amtsträger: Seit 1945 hat es in der Kurstadt sechs gewählte Oberbürgermeister gegeben. Die längste Amtszeit hatte Ernst Schlapper. Er hatte das Amt 23 Jahre lang inne, von 1946 bis 1969. Die ersten beiden Wahlen nach dem Zweiten Weltkrieg 1946 und 1948 erfolgten noch durch den Gemeinderat. 1957 wurde Schlapper erstmals auch durch die Bürger gewählt. 21 Jahre war dann Walter Carlein an der Macht – von 1969 bis 1990. Danach waren die Oberbürgermeister jeweils nur eine Wahlperiode lang im Amt, also acht Jahre lang: Ulrich Wendt (bis 1998), Sigrun Lang (bis 2006) und Wolfgang Gerstner (bis 2014). Dann kam mit Margret Mergen erneut eine Frau an die Macht. Sie kämpft nun um ihre Wiederwahl.

CDU-Dominanz: Fünf der sechs Stadtoberhäupter waren CDU-Mitglieder. Nur Sigrun Lang nicht: Sie war parteilos. 1945 und 1946 gab es zudem drei Männer, die die Geschäfte der Verwaltung führten, ohne OB zu sein: Ludwig Schmidt (April/Mai 1945), Karl Beck (Mai 1945 bis Januar 1946) und Eddy Schacht (Januar bis September 1946).