Video-Porträts

Die Menschen hinter den Namen: Diese Kandidaten treten bei der OB-Wahl in Baden-Baden erneut an

Am 27. März wird in Baden-Baden gewählt. Im zweiten Wahlgang wird endgültig entschieden, wer der neue Oberbürgermeister wird. In Video-Porträts stellen die BNN die vier Kandidaten, die noch im Rennen sind, vor.