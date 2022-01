Frustration über Vandalismus

Öffentlicher Defibrillatoren in Baden-Baden gestohlen: Wie soll es weitergehen?

Die öffentlich zugänglichen Defibrillatoren in der Kurstadt können in Notfällen wichtig sein. Doch die gespendeten Geräte sind auch bei Dieben begehrt. Zwei der zehn Defibrillatoren-Standorte in der Innenstadt sind deshalb momentan leer.