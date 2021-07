Passanten bleiben staunend stehen: Ist die Zeit stehen geblieben? Nein, ist sie nicht! Vielmehr rollt ein Oldtimer-Korso vorbei. Die Herrschaften, die am Steuer der Fahrzeuge sitzen, empfinden ihren Ausflug dagegen schon wie Fahren in einer anderen Zeit.

„Es ist eine Auszeit vom Alltag“, findet Ulrich Harnacke aus Mönchengladbach und tippt das Gaspedal seines Facel Vega an. Was für ein Sound - Wohlklang in den Ohren eines jeden Auto-Fans.

285 PS hat der rote Sportwagen unter der Haube, der im Konvoi der Teilnehmer des Oldtimer-Meetings in Baden-Baden bei der Schwarzwaldausfahrt durch die Ortenau und über die Schwarzwaldhochstraße rollt.