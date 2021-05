2020 musste das beliebte Oldtimer-Meeting schon abgesagt werden. Und in diesem Jahr? Die sinkende Inzidenz in Baden-Baden macht dem Veranstalter alle Hoffnung, dass es noch klappen könnte.

Das Oldtimer-Meeting in Baden-Baden könnte in diesem Sommer stattfinden. Organisator Marc Culas erklärte im Gespräch mit den Badischen Neuesten Nachrichten seine Zuversicht: „Ich bin mir zu 95 Prozent sicher, dass wir in diesem Jahr das Oldtimer-Meeting in Baden-Baden veranstalten können, und zwar vom 16. bis 18. Juli.“

Grundlage dafür sei unter anderem die jüngst veröffentlichte Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg, die die Öffnung von Messe- und Ausstellungsbetrieben erlauben soll – bei einer Unterschreitung der Inzidenz von 100 an 14 aufeinanderfolgenden Tagen. Dabei sind aber nach wie vor die allgemeinen Hygienekonzepte einzuhalten.

„Das bringt natürlich jede Menge zusätzlichen Aufwand in der Vorbereitung und auch an den Veranstaltungstagen. Ein Bonus für uns ist, dass das Meeting im Freien stattfindet und so das Ansteckungsrisiko noch einmal geringer ist“, so Culas.

Bei steigenden Inzidenzen Oldtimer-Meeting in Baden-Baden erst 2022

Darüber hinaus bleiben die Platzbeschränkungen. Die Verordnung sieht in diesem Fall eine Fläche von zehn Quadratmeter für einen Besucher vor – wenn dieser keinen Nachweis über eine Impfung, eine Genesung oder einen negativen Test vorweisen kann.

„Wir brauchen also separate Eingänge für Besucher mit den entsprechenden Nachweisen und Eingänge für Besucher ohne jene Nachweise. Außerdem müssen separate Ausgänge eingeplant werden“, erläutert Culas. Per Funk miteinander verbundene Lichtschranken sollen gewährleisten, dass nicht zu viele Menschen ohne Nachweise auf dem weitläufigen Gelände sind. „Wir sind hier schon in der Planung am Rechner“, so Culas. Sollten die Inzidenzen wieder steigen, werde er 2022 als nächsten Termin anpeilen.