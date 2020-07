Edle Autos in Baden-Baden

Der Sonntag auf dem Oldtimer-Meeting in Bildern

Das Wetter war durchwachsen - die Stimmung aber top. Am Sonntag ist das 43. Internationale Oldtimer-Meeting in Baden-Baden zu Ende gegangen. Höhepunkt des Tages: Die Verleihung der Pokale an die Oldtimer-Besitzer und die Siegerehrung der bnn.de-Fotoabstimmung online.