Viel geboten bei Talks von BT und BNN auf dem Oldtimer-Meeting

In die Vergangenheit, aber auch in die Zukunft blickten die Gesprächspartner von BNN-Redakteur Wolfgang Voigt. Automobile Raritäten waren ebenso Thema wie Zukunftsperspektiven in vielerlei Hinsicht – Perspektiven für Oldtimer-Liebhaber, für die Mobilität an sich, für die Stadt Baden-Baden.

Besonders spannend für Oldtimer-Fans gestaltete sich der Talk mit Klaus Kienle, Geschäftsführer von Kienle Automobiltechnik, der über den „Mythos 300 SL“ viel zu erzählen wusste.

Henning Matthiesen von Brenners Parkhotel & Spa sowie Anja und Lisa Schwemmle vom Parkhotel Atlantic lieferten dagegen Einblicke, wie sich die Hotellerie in der Kurstadt entwickelt. Nach den Schwierigkeiten der Branche durch Corona sei es nun wichtig, „dass wir im Winter alle geöffnet haben und es positiv in die Zukunft geht“, betonte Ann-Katrin Schwemmle.

Dabei müssten sich die traditionellen Häuser neu erfinden, ergänzte ihre Schwester Anja: „Wir müssen ein bisschen die Steifheit ablegen, die Leute wollen es lockerer.“ Oldtimer passen aber dennoch zum Image eines Grandhotels, wie Matthiesen klarmachte: Das Brenners verfügt gleich über mehrere Fahrzeuge für die Gäste, und auch die Schwemmle-Schwestern überlegen, fürs Atlantic einen Oldtimer anzuschaffen.

Talk von BNN und BT zeigt: Auch junge Menschen interessieren sich für Oldtimer

Dass sich auch junge Menschen für Klassiker der Automobilgeschichte interessieren, zeigte sich beim Talk mit Sebastian Beu, Sascha Kubis und Theresa Gretzmeier. Die drei Mustang-Fans sind deutlich jünger als ihre Autos – und wollten das besondere Fahrgefühl und die Entschleunigung durch einen Oldtimer nicht mehr missen.

Nicht nur Oldtimer, sondern alle Verbrenner hatte Matthias Braun vom Aramco Research Center im Blick: Saudi Aramco ist derzeit die größte Erdölfördergesellschaft der Welt – und setzt als Zukunftsperspektive auf synthetische Kraftstoffe.

Sogenannte E-Fuels seien die einzige Chance, für Bestandsfahrzeuge Klimaneutralität zu erreichen, betonte Braun. Und das sei essenziell: Auf der Welt gebe es derzeit schließlich rund 1,5 Milliarden Verbrenner und nur 20 Millionen Batteriefahrzeuge.

Die automobilen Klassiker vor dem Kurhaus könnten diesen Weg in die Zukunft ebenfalls mitgehen, warb Braun für die Entwicklung dieser Technologie: Auch die Automobilveteranen könnten schon in einigen Jahren die synthetischen Kraftstoffe tanken.