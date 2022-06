Die olympische Stadt Baden-Baden wird für einen Tag zur Läufer-Stadt. Das hat Auswirkungen auf Gäste und Einheimische. Weil der 17. Heel-Lauf mit dem Hauptlauf über zehn Kilometer durch die Innenstadt führt, sind Straßensperrungen erforderlich.

Wegen des Stadtlaufs mit voraussichtlich neuer Rekordteilnehmerzahl kann daher an diesem Freitag ab dem späten Nachmittag der Verkehrsfluss in der Bäderstadt zeitweise ins Stocken geraten. Betroffen sind auch die Buslinien in der Stadt.

Olympische Stadt dürfen sich nur wenige Städte weltweit nennen. Mit Lausanne, Sitz des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), und Baden-Baden gehören zwei Städte zu dem erlauchten Kreis, die keine Olympischen Spiele ausgetragen haben.

Erinnerung an Pierre de Coubertin Pierre de Coubertin (1863-1937) setzte sich für die Wiederbelebung der Olympischen Spiele ein und gründete im Jahr 1894 das Internationale Olympische Komitee (IOC). In Baden-Baden erinnert eine Bronze-Büste auf einem Steinsockel am Augustaplatz an den Erneuerer der Olympischen Spiele. Die Bäderstadt ist als einzige Stadt in Deutschland bekannt, die über ein Denkmal für Pierre de Coubertin verfügt. Standorte wechselten: Die Arbeit des Bildhauers Vilém Gutwillinger wurde bei der zweiten Deutsch-Französischen Kulturtagung im 23. Juni 1938 aufgestellt. Zunächst in der Gönner-Anlage an der Lichtentaler Allee und von 1972 bis 1981 vor dem Bertholdbad. Elfter Olympischer Kongress: Der tagte im September 1981 in Baden-Baden. Damals kam die Coubertin-Büste an ihren heutigen Platz zwischen Palais Gagarin mit dem Standesamt und dem Weinbistro und Restaurant „Rizzi“ sowie dem Restaurant „filios“, dem ehemaligen „Medici“, im denkmalgeschützten Gebäude am Augustaplatz. kam

Juan Antonio Samaranch verlieh der Bäderstadt die höchste Ehrung im olympischen Bereich vor fast genau 25 Jahren höchstpersönlich: am 17. Juli 1997. Der damalige IOC-Präsident betonte dabei den besonderen Stellenwert von Baden-Baden in der modernen olympischen Bewegung.

Schon im Jahr 1963 hatte Baden-Baden eine so genannte IOC-Session ausgetragen. Ausschlaggebend für den Titel Olympische Stadt war jedoch die Ausrichtung des elften Olympischen Kongresses vom 23. bis 26. September 1981 in Baden-Baden mit der 84. Vollversammlung des IOC.

Aber zurück zum Heel-Lauf: Der Startschuss für den 10-Kilometer-Hauptlauf fällt am Freitag um 19 Uhr auf dem Betriebsgelände der Heel GmbH in der Bahnackerstraße in Oos. Im Programm gibt es zudem Schülerläufe sowie eine 4-Kilometer-Strecke für Läufer und Walker mit Start und Ziel am Goetheplatz.

Autofahrer müssen geduldig sein

Die Pressestelle der Stadt verweist darauf, dass die Einschränkungen durch den Volkslauf auf den Verkehrsfluss „so gering als irgend möglich“ ausfallen sollen. Gesperrte Straßen sollen demnach immer wieder für den Verkehr freigegeben werden, wenn die Läufer diese passiert haben.

Betroffen ist auch die Fermersbergstraße. Sie wird bei der Querung der Lichtentaler Allee zwischen 18 und 21 Uhr immer wieder gesperrt. Die Polizei regelt den Verkehr. Bei Lücken im Teilnehmerfeld lassen die Ordnungshüter Fahrzeuge passieren, heißt es.

Weil die Strecke vom Theater über die Lichtentaler Allee bis zur Mitte der Klosterwiese und zurück führt, sind mehrere Zufahrten von der Allee kommend zwischen 18 und 21 Uhr gesperrt.

Ebenfalls zwischen 18 und 21 Uhr nur eingeschränkt erreichbar ist die Gunzenbachstraße ab dem Hirtenhäuschen. Auch hier regelt die Polizei den Verkehr und lässt Autos passieren, wenn das Lauffeld das zulässt.

Zahlreiche Straßen wegen Stadtlauf gesperrt

Der erste Teil des Hauptlaufs führt über die Bahnacker-, Ruhr-, Saar-, Oliver-, Güterbahnhof- und Industriestraße. Eine Querung dieser Straßen ist zwischen 18.50 und 19.20 Uhr nicht möglich. In dieser Zeit wird auch die Sinzheimer Straße zwischen dem Charles-de-Gaulle-Platz und der ehemaligen Gärtnerei Lauerhaß gesperrt.

Für rund 40 Minuten, zwischen 18.50 und 19.30 Uhr, ist die Zufahrt von der Rheinstraße zur Wörthstraße gesperrt, weil die Laufstrecke entlang der Grünen Einfahrt die Straßen quert. Die Zu- und Abfahrt der Europastraße/B500 bei der Feuerwehr/Touristen-Information ist von 19 bis 19.30 Uhr gesperrt.

Die Jagdhausstraße ist in Höhe des Autohauses Gerstenmaier zwischen 19 und 19.45 Uhr nicht passierbar. Ebenso gesperrt wird die Eisenbahnstraße am Verfassungsplatz zwischen 19.05 und 19.50 Uhr. In dieser Zeit keine Zufahrt zur oder von der B500 möglich.

Die Waldseestraße ist an der Kreuzung zur B500 zwischen 19.05 und 19.50 Uhr gesperrt. Da die Läufer von der Grünen Einfahrt kommend über die Hochstraße, die Lessingstraße und die Kapuzinerstraße in die Kaiserallee laufen, werden die Hochstraße von 19.05 bis 19.50 Uhr sowie die Lessingstraße und Kapuzinerstraße von 19.10 bis 19.50 Uhr dort abgeriegelt, wo die Läufer passieren.

Pendelverkehr mit Bussen für Teilnehmer eingerichtet

Die Inselstraße ist zwischen 19 und 20 Uhr dicht. Die untere Werderstraße bis zur Friedrichstraße ist dagegen schon ab diesem Donnerstag, 23. Juni, 6 Uhr, bis Samstag, 25. Juni, 8 Uhr, gesperrt.

Für die Teilnehmer des Stadtlaufs wird m Freitag von 14.30 bis 22.35 Uhr ein Pendelverkehr eingerichtet. Im Zehn-Minuten-Takt verkehren Busse von der Haltestelle „Königsberger Straße“ zur Haltestelle „Hindenburgplatz/Kaiserallee“ und zurück.