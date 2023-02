Baden-Baden: Ooser Umzug beeinflusst den Verkehrsfluss

Die närrischen Tage rücken näher und viele Fastnachter freuen sich schon auf den großen Fastnachtsumzug in Oos am Dienstag, 21. Februar, ab 14.30 Uhr. Die Straßensperrungen und Umleitungen beginnen bereits ab 13 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt besteht keine Durchfahrtsmöglichkeit im Veranstaltungsgebiet. Die Gruppen stellen sich ebenfalls um 13 Uhr im Bereich der Kuppenheimer Straße auf.

Der Umzug nimmt den Weg über die Kuppenheimer Straße, Ooser Hauptstraße, Ooser Sophienstraße, Ooser Bahnhofstraße, Westendstraße, Ooser Karlstraße, Sinzheimer Straße bis Ooser Leopoldsplatz, Ooser Bahnhofstraße bis zum Wasserwerk, Rheinstraße, Ooser Kirchstraße, Ooser Hauptstraße bis zum Gasthaus „Goldener Stern“.

Der Verkehr wird großräumig umgeleitet. Der Nord-Süd-Verkehr von Rastatt nach Bühl fährt von der B 3 und B 36 auf die B 500 und dort wieder über die B 3 weiter. Der Nord-Süd-Verkehr von Kuppenheim nach Bühl fährt über die L 67, B 3 und B 500 auf die B 3. Der Süd-Nord-Verkehr (Bühl, Rastatt, Kuppenheim) läuft über die B 3, B 500 auf die B 36 beziehungsweise B 3 weiter zur L 67.

Der aus der Innenstadt kommende Verkehr nimmt stadtauswärts in Richtung Bühl und Rastatt in der Rheinstraße in Höhe des Autohauses Staib den Weg über den Zubringer (B 500) und von dort aus weiter nach Bühl oder Rastatt.

Beidseitig Halteverbote an der Umzugsstrecke

Die Umzugsstrecke ist beidseitig mit Halteverbot beschildert. Die Kuppenheimer Straße wird aus der Richtung L 67 gesperrt und beidseitig mit Halteverbot versehen. Nach der Einmündung Richard-Haniel-Straße auf der B 3 ist die Straße für den Fahrzeugverkehr gesperrt, bis Kuppenheim und Gewerbegebiet Oos-Nord können die Fahrzeuge passieren. Die Wilhelm-Drapp-Straße wird ebenfalls beidseitig mit Halteverbot beschildert.

Die Güterbahnhofstraße in Höhe Oliverstraße ist für den Fahrzeugverkehr gesperrt, Anlieger dürfen passieren. Der sich parallel zur Bahnlinie auf der östlichen Seite zum Parkplatz der ehemaligen Firma Juvena befindliche Parkstreifen im Bereich der Güterbahnhofstraße und des Bahnweges wird auf zirka 15 Meter am nördlichen Ende mit einem Halteverbot versehen.

Die Oostalstraße aus Richtung Schwarzwaldstraße ist für den Fahrzeugverkehr gesperrt, während Anlieger durchfahren dürfen. Auf der B 3 vor der Zufahrt zur B 500 aus Richtung Sinzheim ist eine Halbsperrung für den Fahrzeugverkehr, Anlieger dürfen passieren. In der unteren Schußbachstraße ist auf einer Länge von etwa 200 Metern beidseitig ein Halteverbot angeordnet.

Der abfließende Verkehr vom Parkplatz vor dem Bahnhof wird durch Platzierung von Personal vor Ort über die gesamte Dauer des Umzugs weitestgehend ermöglicht.

Busverkehr ändert sich zwischen 14 und 18 Uhr

Auch der Busverkehr der städtischen Verkehrsbetriebe ändert sich am Umzugstag zwischen 14 und 18 Uhr. Die Haltestelle „Baden-Baden Bahnhof“ ist in diesem Zeitraum aus Richtung Innenstadt nicht erreichbar. Für die Linien 201, 203, 205, 216 (von/nach Neuweier), 244 und X45 wird in der Güterbahnhofstraße im Bereich des Busdepots eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Die Haltestellen „Baden-Baden Sinzheimer Straße“ und „Baden-Baden Wörthstraße“ können von diesen Linien nicht bedient werden.

Die Linien 212 und 216 (von/nach Haueneberstein) verkehren ab der regulären Haltestelle „Baden-Baden Bahnhof“ mit einem Pendelbus. Die Linie 285 verkehrt ebenfalls regulär ab der Haltestelle „Baden-Baden Bahnhof“ und wird überörtlich umgeleitet. Die Haltestellen „Baden-Baden Sinzheimer Straße (Süd)“, „Baden-Baden Charles-de-Gaulle-Platz“ und „Baden-Baden Königsberger Straße“ können von der Linie 285 nicht bedient werden.

Die Linie 206 verkehrt im Sperrzeitraum mit allen Fahrten ab der Haltestelle „Baden-Baden Schweigrother Platz“ über die Balger Straße. Die Haltestellen „Baden-Baden Schußbachstraße“, „Baden-Baden Römerweg“ und „Baden-Baden Wörthstraße“ können nicht bedient werden. Die Linien 218 und 243 bedienen zusätzlich die Haltestelle „Baden-Baden Schweigrother Platz“ und werden anschließend direkt nach Iffezheim und Haueneberstein umgeleitet.

Die Haltestellen „Sandweier Autobahnkirche“, „Iffezheim Industriegebiet“, „Haueneberstein Karlsruher Straße“ und „Haueneberstein Waldstraße“ können nicht bedient werden. Die Linie 243 bedient zusätzlich die Haltestelle „Haueneberstein Siemensstraße“.

Anreise zu Fuß oder mit dem Bus wird empfohlen

Besuchern des Umzugs wird empfohlen, sich zu Fuß oder mit den Bussen der städtischen Verkehrsbetriebe nach Oos aufzumachen. Wer trotzdem mit dem Auto kommt, kann in der Rheinstraße zwischen der Schußbachstraße und dem Schweigrother Platz, in der Schwarzwaldstraße, in den Straßen im Industriegebiet, in den Wohnstraßen der Cité und auf den Parkplätzen beim Bahnhof sowie beim Schulzentrum West in der Balger Straße parken.

Auch für den Ooser Umzug hat der Veranstalter ein umfangreiches Sicherheitskonzept erstellt. Die Stadt wird dem Veranstalter das Hausrecht übertragen. Somit kann der Veranstalter insbesondere an den Einlassstellen Taschenkontrollen durchführen, damit insbesondere Alkohol sowie gefährliche Gegenstände nicht mit in den Veranstaltungsbereich mitgebracht werden.

HaLT-Teams unterstützen den Veranstalter mit einem effektiven Vorgehen gegen Alkoholmissbrauch. Die Veranstalter und die beteiligten Behörden erhoffen sich durch diese Maßnahmen, dass der Umzug dadurch friedlich abläuft und viele Familien mit Kindern den traditionellen Umzug anschauen werden.

Am Mittwoch, 22. Februar, folgt die traditionsreiche Verbrennung der Schatulla bei der Festhalle in Oos. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr am „Narrenbrunnen“ am Ooser Leopoldsplatz. Von dort aus geht es gegen 19 Uhr über die Ooser Hauptstraße, die Ooser Sophienstraße und die Ooser Bahnhofstraße zum Kinderspielplatz gegenüber der Festhalle.