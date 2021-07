Der Regen konnte die Zuschauer nicht abhalten – und auch die Technik hielt der Witterung stand. So konnte das Gala-Konzert ohne Unterbrechung aus dem Festspielhaus Baden-Baden in den Kurgarten übertragen werden.

Hält das Wetter? Das war die entscheidende Frage bei der ersten Live-Übertragung einer Konzert-Gala direkt aus dem Festspielhaus Baden-Baden in den Kurgarten.

Erfreuen konnten sich 400 Zuschauer bei der Premiere von „Opern-Air“ an der Sopranistin Sonya Yoncheva, die von den Würth Philharmonikern unter der Leitung von Domingo Hindoyan begleitet wurde. Auf dem Programm standen Arien von Verdi, Mascagni und Puccini.

Um dieses besondere Ereignis in der Kulisse von Kurhaus und Konzertmuschel zu erleben, waren vor allem Stammbesucher des Festspielhauses gekommen, die Wetterprognose war eher nebensächlich.

Besucher genießen Live-Übertragung in Baden-Baden

„Wir sind alle so ausgehungert nach Kultur“, sagt Christa Haas aus Baden-Baden. Zusammen mit ihrem Mann besucht sie mindestens einmal im Monat eine Veranstaltung im Festspielhaus. Dass es eine Open-Air-Veranstaltung gibt, erfuhren sie aus dem Newsletter. „Wir haben uns sofort um Karten bemüht“, sagt sie und findet: „Das ist toll hier, das könnte ruhig öfters im Kurgarten stattfinden.“

Fast das Gleiche sagt ein Ehepaar aus Malsch. Die beiden haben ebenfalls durch den Newsletter von der Live-Übertragung erfahren und wollten das Ambiente genießen. „Das ist echt toll hier draußen“, betonen sie. Andrea Kastner und Peter Zapf aus Karlsruhe haben Freunde davon überzeugt, mit in die Kurstadt zur Live-Übertragung zu kommen.

Dass sich die Menschen im Kurhausrestaurant oder Passanten ebenfalls an der Übertragung erfreuen, die überall im Kurgarten sehr gut zu verstehen und zu sehen ist, ist gewollt. So könnten auch Menschen, die sonst nicht den Weg ins Festspielhaus finden, für die Musik begeistert werden, hofft Pressereferentin Julia Lonkwitz.

Livestream auch nach der Aufführung noch abrufbar

Damit die „Digital Festivalhall“ auch funktioniert, wurde ein großes Team an Technikern nötig. Sogar eine Glasfaserleitung wurde extra vom Festspielhaus in den Kurgarten gelegt, sagt Rüdiger Beermann, Direktor Marketing und Kommunikation.

Die Vorteile der Live-Übertragung liegen für ihn auf der Hand. „So kann man den Dirigenten auch einmal von vorne sehen. Was beim Konzert sonst nicht möglich ist. Die professionellen Aufnahmen ermöglichen ganz neue Blickwinkel“, findet er. Daher gebe es auch viele Menschen, die sich nach einer Aufführung noch einmal den Livestream ansehen würden.

Zuschauer fliehen vor heftigem Regenschauer im Kurgarten in Baden-Baden

Je näher der Vorstellungsbeginn rückt, desto mehr dunkle Wolken versammeln sich über dem Kurgarten. „Das Gewitter zieht vorbei“, sagt Rainer Ketterer, der für die Technik verantwortlich ist. Doch auch bei Regen könne weiter übertragen werden, betont er. Nur bei starkem Wind oder Blitz müsse er abbrechen.

Kurz danach zieht eine Viertelstunde vor Start ein heftiger Regenguss durch den Kurgarten. Die Zuschauer fliehen vor dem Regen unter die Kolonnaden und das Vordach des Kurhauses und harren aus. Nach zehn Minuten lässt der Regen nach und die ersten kehren an ihre Plätze zurück.

„Jetzt sollten wir ein Handtuch dabeihaben“, bemerkt eine Besucherin aus Villingen-Schwenningen, die mit ihrem Mann die Tochter in Sinzheim besuchte und gleich die Gelegenheit wahrnahm, beim „Opern-Air“ dabei zu sein. Das Problem ist schnell gelöst.

Das Team des Festspielhauses ist dabei behilflich die nassen Stühle wieder zu trocken, sodass pünktlich zu Übertragungsbeginn alle wieder an ihren Plätzen sitzen und in den Genuss eines hervorragenden Konzertes kommen. Es ist geplant in der Folge einmal im Jahr ein großes Klassik-Viewing in der Kurstadt anzubieten.