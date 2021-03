Opernakademie Baden-Baden: Junge Talente leiden seit Ausbruch der Corona-Pandemie unter den Auftrittsverboten

Die Zwangspause im Kulturbereich hat viele Gesichter. Auch die Aktivitäten der Opernakademie Baden-Baden mussten im letzten Jahr eingestellt werden.

Die Konzerte, die übers Jahr im Brenners Park-Hotel & Spa stattfinden oder mit Unterstützung der Philharmonie im Weinbrennersaal des Kurhauses zu hören sind, mussten wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. „Für die jungen Gesangstalente ist das eine Katastrophe“, weiß Elisabeth Serr, Vorsitzende der Opernakademie Baden-Baden.

Seit 2018 leitet die ehemalige Musikredakteurin des SWR den Verein, der es sich zum Ziel gesetzt hat, junge Opernsänger zu fördern und zu unterstützen.

Bis zu sechs Konzerte im Jahr

Vier bis sechs Konzerte organisiert die Opernakademie pro Jahr und gibt so den Gesangsstudenten der Musikhochschule Baden-Württemberg und des Konservatoriums Straßburg die Möglichkeit, unter professionellen Bedingungen vor einem fachkundigen Publikum ihr Können unter Beweis zu stellen.

„Die jungen Stimmern erhalten die Möglichkeit, nicht nur mit Klavier, sondern hin und wieder auch mit einem Live-Orchester zu arbeiten, was für sie etwas besonders ist“, erklärt die gebürtige Wienerin.

Sie hat in ihrer Heimatstadt in hochkarätigen Chören gesungen, daher versteht sie, was Sänger leisten. „Sänger sind sehr diszipliniert. Sie haben ein Feuer in sich und diese Liebe zum Gesang trägt sie. Jede Stimme ist anders, jede Person bringt ein anders Timbre in die Arie“, weiß Elisabeth Serr und genau das schätze das Publikum bei den Konzerten.

An Nachwuchs fehlt es dabei nicht. Singen sei noch immer populär, es gebe viele Sänger und viele ausgezeichnete Stimmen, so die Vorsitzende und jeder Sänger sei unheimlich dankbar für die Chance zu einem Auftritt.

Opernakademie besteht seit 38 Jahren

Seit 38 Jahren gibt es die Opernakademie in Baden-Baden, die ihre Aufgabe darin sieht, der vielbeschworenen Krise der deutschen Gesangskunst durch eine gezielte Förderung des Sängernachwuchses zu begegnen.

„Wir haben in den letzten Jahren viele neue Mitglieder dazugewonnen. Unsere Konzerte sind sehr persönlich, die Studierenden stellen sich dem Publikum vor. Durch diese Atmosphäre fühlen sich die Studierenden aber auch das Publikum gut aufgehoben“, betont die Vorsitzende.

Da die Pandemie-Lage weiterhin unsicher ist und die Matineen in Brenners Park-Hotel & Spa und die Soireen im Weinbrennersaal auf unbestimmte Zeit nicht stattfinden können, überlegt sich die Opernakademie nun neue Wege zu gehen. Jeden Monat soll ein Nachwuchstalent die Möglichkeit haben, sich mit einem Video auf der Internetseite vorzustellen.

Sänger sollen sich dem Publikum digital vorstellen

Die Idee dabei ist, dass die Sänger ein sehr persönliches Video machen, in dem sie das Publikum direkt adressieren und sich vorstellen können. „Ich denke, dass jeder seine Lieblingsarie präsentieren wird. Die Künstler wollen unbedingt singen und dürfen es momentan nicht.

Das ist für sie eine Katastrophe. So können wir ihnen wenigstens eine Plattform bieten“, findet Elisabeth Serr. Über Streaming-Konzerte hat sie auch bereits nachgedacht, die Idee jedoch verworfen. „Es wird so viel im Netz angeboten und man sieht es sich nicht an. Ein Streaming-Konzert muss auch professionell gemacht sein, das erfordert sehr viel Technik“, sagt die Fachfrau zudem sei es nicht das richtige Format für Opern-Liebhaber.

„Unsere Mitglieder und das Publikum brauchen den persönlichen Kontakt zu den Sängern. Sie wollen angesungen und angesprochen werden. Sie mögen das Live-Feeling. Das kann ein Streaming-Konzert nicht bieten“, erklärt sie. Der Zauber und der Reiz eines Auftritts auf der Bühne sei nicht zu ersetzen.

Das mache ein Konzert aus. Dafür hat sie eine andere Idee. Die Opernakademie plant die Konzertmuschel vor dem Kurhaus im Sommer für ein Open-Air-Konzert zu nutzen, bei dem sich verschiedene Sänger mit Klavier präsentieren können.