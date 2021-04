Opernstar Diana Damrau: Stream aus Baden-Baden statt Europatournee

„Hausfestspiel Oster-Edition“ in der Corona-Pandemie

Eigentlich wäre Diana Damrau in diesen Tagen auf Tournee. Essen, Wien, Bordeaux und London waren anvisiert für eine Konzertreise mit dem Pianisten Helmut Deutsch und einem Programm, in dem die Sopranistin sich erstmals in ihrer Karriere auch Robert Schumanns Liederzyklus „Frauenliebe und -leben“ widmet.

All diese Termine sind abgesagt. Doch am Karsamstag wird Damrau dieses Programm präsentieren, im Livestream aus dem Festspielhaus Baden-Baden.

„Die Einladung kam wie ein Ostergeschenk“, sagt die international gefeierte Sängerin im BNN-Gespräch. Damrau kennt Baden-Baden schon aus der Zeit ihres Engagements am Nationaltheater Mannheim in den 1990er Jahren. Am Festspielhaus hat sie etliche eindrucksvolle Auftritte aufzuweisen, vom 2009 auch filmisch aufgezeichneten „Rosenkavalier“ über konzertante Opernabende bis zum letztjährigen Gastspiel mit Valery Gergiev und den „Vier letzten Liedern“ von Richard Strauss.