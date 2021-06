Die World Federation of Rose Societies hat dem Rosenneuheitengarten auf dem Beutig die Auszeichnung Award of Garden Excellence verliehen. Rosenbögen überspannen die Wege, Beete und Wiesen quellen über vor farbenprächtigen Blüten, rosenumrankte Lauben laden mit Sitzbänken zum Verweilen ein. Und dazwischen die Rosenneuheiten des aktuellen Jahres. Um diese mit der höchsten Auszeichnung Deutschlands für Rosen, dem Titel der Goldenen Rose von Baden-Baden zu bewerten, treffen sich jedes Jahr Rosenfreunde, Züchter und eine internationale Jury.

Der Rosenneuheiten-Wettbewerb gilt als einer der bedeutendsten in Europa. Liebhaber handeln Baden-Baden sogar als die heimliche Rosenhauptstadt Deutschlands. Der Neuheitengarten kann selbst mit den renommierten Prüfgärten in Paris, Rom und dem englischen St. Albans mithalten. 2020 fand der Rosenneuheiten-Wettbewerb komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Auch in diesem Jahr wird es ihn nur in stark reduzierter Form geben. Der Garten steht bereits jetzt Besuchern unter Einhaltung der Corona-Regeln offen.