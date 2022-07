Seit 2006 holte die OSG Baden-Baden mit nur einer Ausnahme immer den Titel in der Schach-Bundesliga. In diesem Jahr wird die deutsche Meisterschaft an einem ungewöhnlichen Ort entschieden.

Mit der Strahlkraft des Fußballs geht die Schach-Bundesliga neue Wege. Von diesem Donnerstag bis Sonntag wird der deutsche Meister 2022 ermittelt – nicht in einem Hotel in Berlin wie meist in den vergangenen Jahren, sondern im Weserstadion in Bremen. Dort also, wo Mitte Mai Zehntausende Werder-Fans den direkten Bundesliga-Wiederaufstieg ihrer kickenden Helden feierten.

„Der Name Werder Bremen zieht“, sagt Patrick Bittner, der während der vier Tage in der Hansestadt eine Doppelrolle einnimmt. Einerseits hofft er als Vorsitzender der OSG Baden-Baden auf den 16. Titel des Rekordmeisters von der Oos, andererseits tritt er als Vertreter von Titelsponsor Grenke auf. Als Teamleiter beim Finanzdienstleister mit Sitz in Baden-Baden musste Bittner seinen verantwortlichen Kollegen in der Marketingabteilung nicht lange überzeugen.

Ausrichter Werder Bremen nutzt seine Netzwerke, um das Schach-Event zu bewerben. Bittner spricht von einer riesigen Reichweite durch den populären Fußball. Die Summe, die Grenke für den erstmals angebotenen Kauf der Namensrechte an der Bundesliga-Endrunde einsetzt, sei vergleichsweise gering. Ein wesentlicher Aspekt war auch, dass das Unternehmen in Bremen eine Niederlassung betreibt.

Über die Grenke-Endrunde Ausgangslage: Der SC Viernheim führt die Tabelle der Schach-Bundesliga mit 20 Punkten aus zehn Spielen an. Punktgleich dahinter folgt die OSG Baden-Baden mit weniger Brettpunkten. Außenseiterchancen haben noch die SG Solingen (17 Punkte) und die SF Deizisau (16). Spielplan: Die OSG trifft zum Auftakt der Grenke-Endrunde in Bremen am Donnerstag (16 Uhr) auf den Tabellenneunten Hamburger SK und am Freitag (13 Uhr) auf den Fünften SK Turm Kiel. Am Wochenende folgen die entscheidenden Partien gegen die SF Deizisau (Samstag, 10 Uhr), SC Viernheim (Samstag, 17 Uhr) und SG Solingen (Sonntag, 10 Uhr).

Fußballstar als Wegbereiter

Neben der Entscheidung in der Bundesliga gibt es in Bremen zahlreiche Veranstaltungen rund ums Schach. Auf dem Marktplatz spielen beispielsweise rund 1.000 Grundschüler unter dem Motto „Schach macht schlau“. Ein Projekt, das Fußball-Europameister und Schachfan Marco Bode initiierte.

OSG-Chef Bittner hatte mit dem einstigen Fußballstar schon mehrfach Kontakt. „Ein sehr netter Kerl“, so Bittner, der auch aus Gesprächen mit Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald weiß, dass Schach eine wichtige Rolle an der Weser spielt.

Die Bundesliga-Entscheidung fällt in den großzügigen VIP-Räumen des Weserstadions, dessen Rasenfläche im Gegensatz zu Fußballpartien während der Schach-Tage nicht betreten werden darf. Um dies zu garantieren, wurden sogar Sicherheitsleute engagiert. Dass Bremen überhaupt für das Schach-Finale infrage kam, liegt an Terminproblemen in Berlin. Das Maritim-Hotel war am vorgesehenen Termin bereits belegt, und eine spätere Austragung wegen anderer Turniere nicht möglich.

Wir sehen uns schon in einer leicht favorisierten Rolle. Sven Noppes, Teamchef der OSG Baden-Baden

Sportlich rechnet OSG-Teamchef Sven Noppes mit einem Zweikampf gegen den nach den bisher zehn Spieltagen punktgleichen SC Viernheim. „Wir sehen uns schon in einer leicht favorisierten Rolle, und fühlen uns in dieser Rolle ganz gut.“ Ein Selbstläufer werde die Endrunde mit fünf Partien innerhalb von vier Tagen nicht. „Es ist jeden Tag hart“, so Noppes, der – auch wegen der Corona-Lage – mit einem großen Kader von elf bis zwölf Spielern plant.

Bei den Frauen gelang der OSG bereits der Titelgewinn, in der Zweiten Bundesliga feierte die zweite Männer-Mannschaft zuletzt die Meisterschaft. Nun soll das Top-Team in Bremen nachlegen. Es wäre die sportliche Krönung eines Jahres, in dem die Ooser Schachgesellschaft ihren 100. Geburtstag feiert.