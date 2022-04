Tschaikowsky-Oper „Pique Dame“

Osterfestspiele in Baden-Baden: Regisseure stehen hinter russischem Programm

Russisch, schwermütig und dunkel: Vom Kartenspielen und destruktiven Wahn handelt die dämonische Oper „Pique Dame“ von Tschaikowsky, die bei den Osterfestspielen in Baden-Baden gezeigt wird. Das Regieduo will zeigen, was geschieht, wenn man auch im Leben die falsche Karte ausspielt.