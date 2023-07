Pädagogium Baden-Baden rettet mit der App „Too good to go“ Essen

Für gerade einmal vier Euro frisch gekochtes Essen bekommen, das eigentlich mehr als das Doppelte kosten würde: Mit der App „Too good to go“ (TGTG) soll das möglich sein. Sie zeigt, in welchen Restaurants, Bäckereien, Cafés und Supermärkten in der Region Essen übrig bleiben werden. Kurz vor Ladenschluss kann es abgeholt werden. Auch die Schulküche vom Pädagogium Baden-Baden nutzt die App.

Marcus Fahrenkrug ist sei 2019 Küchenchef am Pädagogium. Täglich ist er für rund 400 Mahlzeiten verantwortlich. Damit diese pünktlich in der Schulmensa serviert werden können, werden in der Küche am Schlossberg bereits am frühen Morgen die Kochlöffel geschwungen.

An diesem Tag stehen ein Pfeffertopf mit Rindfleisch und Hörnchennudeln sowie Käsespätzle auf dem Speiseplan für Schüler und Lehrkräfte. Salatbuffet und frisches Obst runden das Speiseangebot ab.

Auch in Baden-Baden bleibt immer Essen übrig

„Davon bleibt immer etwas übrig“, sagt Fahrenkrug. Zwar wisse man erfahrungsgemäß, wie viel die Kinder in etwa essen. Dennoch werde stets ein wenig mehr als nötig angeboten. „Bei Bedarf mal eben mehrere Schnitzel nachbraten – das geht nicht“, begründet der Küchenchef.

Dem Buchhalter des Pädagogiums kam die zündende Idee: Die überproduzierten Lebensmittel zum reduzierten Preis verkaufen. Vergangenen November konnte das Projekt probeweise gestartet werden. Mittlerweile rettet die Schulküche monatlich um die 50 Mahlzeiten – die Ferienzeit ausgenommen.

Wir müssen nichts in die Tonne werfen. Und jemand anderes kann davon noch einmal satt werden. Marcus Fahrenkrug

Küchenchef am Pädagogium Baden-Baden

Dass die App so wahrgenommen wird, freut Fahrenkrug: „Wir müssen nichts in die Tonne werfen. Und jemand anderes kann davon noch einmal satt werden. Das ist eine gute Sache!“

Denn für eine Lebensmittelspende eignet sich nicht alles. So dürfen beispielsweise die Tafeln fertige Speisen und wärme- oder kühlpflichtige Ware nicht abholen. Beim Kauf von dem Mensa-Essen brauchen Nutzer somit kein schlechtes Gewissen zu haben.

Kunden erhalten eine Art „Überraschungstüte“

Bezahlt wird im Voraus mit dem Online-Bezahldienst PayPal oder per Kreditkarte. Wer das Essen abholt, bekommt eine Art „Überraschungstüte“ – nicht das, was er bestellt und was explizit zubereitet wird, sondern das, was noch da ist. „Wir wissen vorher auch nicht, was übrig bleibt“, erklärt Fahrenkrug. Nur beim Salat winkt der Küchenchef ab: Der dient den Internatsschülern beim Abendessen als frische Beilage.

In der App TGTG meldet die Schulkantine standardmäßig drei Portionen an. „Wenn die weg sind, sind sie weg“, sagt der Küchenchef.

Die von den Nutzern per Handy gebuchten „Überraschungstüten“ können zwischen 13.45 und 14.15 Uhr am Kücheneingang Burgstraße 2 abgeholt werden. Dort prangt neuerdings ein großes Schild, das auf die Abholstelle hinweist.

Für das übrig gebliebene Essen müssen die Selbstabholer der Umwelt zuliebe eine eigene Frischhaltebox mitbringen. In diese schöpft Küchenchef Fahrenkrug großzügig aus den Behältern am Büfett. Alles Reste vom heutigen Mittagessen.

Meist seien es eher jüngere Menschen, die die App nutzten, berichtet der Küchenchef. Eine ältere Stammkundin hätten sie aber auch schon gehabt. Die Dame sei bis zu den Osterferien regelmäßig gekommen. „Nach den Ferien gibt es meistens einen kleinen Einbruch“, weiß Fahrenkrug zu berichten.

Der Küchenchef hat die App auch schon privat genutzt. Nach Feierabend ist er in Baden-Baden in den Genuss von Sushi gekommen. „Das war gut!“, stellt er überrascht fest: „Es sah nicht wie übrig geblieben aus.“

Auch Konzerne wie Edeka, Shell, Jet oder die Schnellrestaurantkette Nordsee sind vertreten

Auf der langen Liste der rund 6.000 Unternehmen, mit denen TGTG kooperiert, stehen nicht nur kleine, inhabergeführte Betriebe. Darunter finden sich zunehmend auch Konzerne wie unter anderem Edeka, Tankstellen wie Shell oder Jet sowie die Schnellrestaurantkette Nordsee. Auch Holiday Inn ist in Baden-Baden mit verschiedenen Frühstücksangeboten präsent.

Deutschlandweit sind es nach Unternehmensangaben unter anderem 8.247 Bäckereien, 8.879 Supermärkten und 2.749 Restaurants, die sich bereits registriert haben. Nach Angaben von TGTG konnten weltweit 80 Millionen Nutzer allein im vergangenen Jahr in 17 Ländern insgesamt mehr als 79 Millionen Mahlzeiten retten. Über jede einzelne verkaufte Überraschungstüte finanziert sich die App.

Die teilnehmenden Betriebe zahlen eine Jahresgebühr. Zusätzlich muss für jede verkaufte „Überraschungstüte“ die Mehrwertsteuer abgeführt und eine Provision an die Macher von TGTG gezahlt werden. Die Höhe hängt von der Bepreisung der Überraschungstüte ab, schreibt das Unternehmen auf seiner Homepage.