Team des neuen Besucherzentrums im Nationalpark Schwarzwald sitzt in den Startlöchern

Seebach/Baden-Baden. Um sich dem Wolf zu nähern, müssen selbst ängstliche Zeitgenossen bei diesem Exemplar weder Abenteuerlust noch Mut an den Tag legen: Kinder und Erwachsene können dem präparierten Isegrim vielmehr auf Augenhöhe begegnen - in der Dauerausstellung im neuen Besucherzentrum des Nationalparks Schwarzwald. Ab wann das sein wird, ist derzeit aber völlig ungewiss: Wegen der Corona-Pandemie darf die neue Attraktion am Ruhestein für Besucher (noch) nicht öffnen. Von heute auf morgen geht das aber auch dann nicht, wenn die Politik grünes Licht für Lockerungen bei den Corona-Einschränkungen geben sollte. „Wir brauchen Vorlauf“, erläutert Ursula Pütz, die Leiterin des Besucherzentrums im Schutzgebiet zwischen Baden-Baden und Freudenstadt.

Öffnung für geladene Gruppen war geplant

Pütz und ihr Team sitzen schon seit Wochen in den Startlöchern, können aber nicht loslegen. Nach der offiziellen Inbetriebnahme des Besucherzentrums im kleinen Kreis mit geladenen Gästen am 16. Oktober sollte ab Dezember des vergangenen Jahres eigentlich ein dreimonatiger Testbetrieb anlaufen. Dafür sollten Gruppen etwa aus Kindergartenkindern und andere Naturfreunde eingeladen werden, das Haus und vor allem die Dauerausstellung kennenzulernen. Doch die Corona-Pandemie mit dem verlängerten Lockdown hat diese Planung gekippt. „Es ging bislang nichts“, bestätigt Pütz.

Testbetrieb erfordert Vorlaufzeit

Unter welchen (Corona-)Bedingungen und in welchem Umfang interessierte Besucher ab März das Besucherzentrum überhaupt besuchen dürfen, ist offen. „Da sind wir von der Politik abhängig“, erläutert die Leiterin der Einrichtung. Abstimmungsgespräche laufen im Hintergrund. Gut zwei Wochen Vorlaufzeit kalkuliert Pütz für die Planung der Besuche von geladenen Gruppen. Ein mindestens sechswöchiger Testbetrieb soll sich anschließen, um Aufschluss zu geben, ob und wo es vielleicht noch Kinderkrankheiten gibt, die abgestellt werden müssen. Wann einmal ein regulärer Betrieb völlig ohne Einschränkungen aufgenommen werden kann, das kann derzeit aber niemand vorhersagen.

Kinosaal mit 100 Plätzen

Im Eingangsbereich des barrierefrei gestalteten Besucherzentrums sieht es in hellem Holzambiente deshalb derzeit noch etwas trist aus. Die Computersysteme für die Mitarbeiter an der Info-Theke sind mit Folie abgedeckt und die Tische und Stühle für den Gastro-Bereich stehen noch nicht an dem vorgesehenen Platz. „Das Inventar ist aber da“, erklärt Pütz. Bis zu 70 Plätze wird es geben, wenn der reguläre Gastro-Betrieb vom Pächter aufgenommen werden darf. Wenn es die Witterung zulässt, wird auch die Terrasse zum Verweilen einladen. Ob der Kinosaal mit seinen 100 Plätzen bei einer Öffnung des Besucherzentrums zumindest für eine bestimmte Personenzahl mit Filmen zum Schutzgebiet bespielt werden kann, wird auch davon abhängen, wie streng künftige Corona-Vorgaben ausfallen.

Für Dauerausstellung muss Ticket gelöst werden

Ein Magnet im Besucherzentrum soll die aufwändig gestaltete und mit vielen interaktiven Elementen ausgerüstete Dauerausstellung zum wilder werdenden Wald auf 1.000 Quadratmetern werden. Mit etwa 100.000 Besuchern pro Jahr ist ursprünglich mal kalkuliert worden. Wie es tatsächlich kommen könnte, ist derzeit nicht absehbar. „Wir müssen abwarten, wie es sich einpendelt“, meint Pütz. Für den Zugang zur Dauerschau muss ein Ticket erworben werden. Ein erhobener Zeigefinger erwartet die Besucher beim Rundgang übrigens nicht. „Wir wollen die Menschen für die wilde Natur begeistern und den Schutzgedanken etablieren“, beschreibt sie die Philosophie der Ausstellungsmacher.

Skywalk erzeugt „Wow-Gefühl“

Eine weitere immer wieder thematisch wechselnde Ausstellung soll dagegen ebenso kostenlos zugänglich sein wie der so genannte Skywalk. Dahinter verbirgt sich ein nicht überdachter Steg, der das Besucherzentrum mit einem 35 Meter hohen und 15 Grad geneigten Aussichtsturm verbindet. Pütz verhehlt ihr „Wow-Gefühl“ nicht, als sie zum ersten Mal den Weg zwischen dem unmittelbar angrenzenden und etwa 120 Jahre alten Fichten- und Tannenwald passierte: „Das war gigantisch!“

Architektur greift Nationalpark-Grundgedanke auf

Der Grundgedanke des im Jahr 2014 ausgewiesenen Nationalparks, Natur ohne menschliche Eingriffe Natur sein zu lassen, greift auch die Architektur des Nationalparkzentrums aus. So scheinen die einzelnen Gebäudeteile auf der Passhöhe am Ruhestein willkürlich übereinander gestapelt - wie Bäume, die vom Sturm umgeworfen wurden. Das zeigt auch sehr eindrücklich ein Modell des Architektenentwurfs, der weitgehend realisiert wurde und ebenfalls präsentiert werden soll.