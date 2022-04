Zeichen der Freundschaft

Pariser Landschaftsgärtner gestalten Baden-Badener Kreisverkehr

Nicht ganz so groß wie um den Arc de Triomphe in Paris ist der Kreisverkehr in Baden-Baden-Oos. Und dennoch wird er von Pariser Landschaftsgärtnern gestaltet. Es soll ein Zeichen für die Freundschaft mit Frankreich sein.