Urlaub in der Corona-Zeit: Party auf Mallorca, Existenzangst in Baden-Baden

Mallorca-Urlaub ja, Baden-Baden-Urlaub nein: Das empört Vertreter von Gastronomie und Hotellerie an der Oos. „Der Umgang mit unserer Branche ist verachtend“, beklagt Dehoga-Funktionär Hans-Schindler.

Knapp zwei Flugstunden von Baden-Baden entfernt locken Sonne, Strand und Party: Nachdem die Bundesregierung die Reisewarnung für die Balearen und Urlaubsregionen auf dem spanische Festland aufgehoben hat, starten Mallorca-Flüge ab dem 28. März auch vom Flughafen Karlsruhe-Baden-Baden (FKB). Vertreter der Gastronomie und Hotellerie an der Oos, die sich weiter im Corona-Lockdown befindet, können die Entscheidung aus Berlin nicht nachvollziehen. „Der Umgang mit unserer Branche ist verachtend“, empört sich der der örtliche Vorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), Hans Schindler.

Mallorca-Urlaub ja, Baden-Baden-Urlaub nein: Diese Konstellation sorgt in der Touristenstadt an der Oos für Unverständnis und Unmut. „Mühsam aufgebaute Existenzen werden vernichtet“, prophezeit Schindler. Das Dilemma: „Wir müssen zuschauen, wie Leute nach Mallorca fliegen und dort alles machen dürfen, was hier verboten ist.“