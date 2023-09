Zum Saisonstart

Baden-Badens Oberbürgermeister Dietmar Späth legt Bekenntnis zum Fortbestand von Theater und Philharmonie ab

Der Saisonauftakt von Theater und Philharmonie in Baden-Baden macht Lust auf mehr. Viele Besucher nutzen die Gelegenheit am Samstag, in die kulturellen Angebote von Theater und Philharmonie hineinzuschnuppern.