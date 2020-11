Der Bericht in Ihrer Zeitung war für uns Anlass, die Geschichte des VCP Stammes in Baden- Baden genauer zu untersuchen. In einem Verzeichnis der badischen VCP- Stämme aus dem Jahr 1993 wurde der Beschuldigte als Stammesleiter geführt. Der Stamm wurde allerdings im folgenden Jahr von der damaligen Leitung des Landesverbands in einem äußerst mühsamen Prozess aus dem VCP ausgeschlossen.